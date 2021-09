Padres reclamaron presencialidad completa en escuelas misioneras

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Un grupo de padres nucleados en Padres Organizados Misiones reclamó ayer a la tarde por más presencialidad en las aulas misioneras. Se reunieron en la Costanera de Posadas para pedir a las autoridades que se revean las decisiones tomadas, ya que entienden que en las escuelas los contagios fueron casi nulos.



Según dijeron, tras la aprobación del protocolo para reducir el distanciamiento en los grados por parte de la última reunión del Consejo Federal de Educación (CFE), no habría más motivos para postergar la presencialidad plena.



“La convocatoria surge por la resolución que tuvo hace algunas semanas el Consejo Federal de Educación (CFE) que estableció un protocolo con diferentes escenarios para la presencialidad. Dependiendo de las situaciones definieron que se acorten las distancias dentro de las aulas para permitir que los alumnos puedan asistir todos los días a la escuela”, señaló Amalia Faut, una de las voceras del grupo y quien convocó a la caravana.



La mujer, que tiene hijos en edad escolar, indicó que el CFE permitió que en las aulas haya hasta 90 centímetros de distancia entre los alumnos. “El Ministerio de Educación de Misiones a través del Comité Científico decidió no adherir a esa parte del protocolo y seguir con la presencialidad como se viene dando desde marzo, con el metro y medio de distancia y eso impide que todos los alumnos puedan ir todos los días a la escuela. Entonces, la base del pedido es la presencialidad al 100%”, dijo a El Territorio.



Por otro lado, explicó que como padres se reunieron con autoridades educativas para pedir la vuelta. “Ellos nos plantearon ciertos porcentajes bajísimos de contagios en las escuelas al igual que los contactos estrechos. Así que la no adhesión al protocolo nacional no creo que sea por eso. Creo que puede ser por la variante Delta, pero acá no hay casos. Así que no encontré motivos, más analizando el contexto en el que estamos, donde las actividades sociales son multitudinarias. Así que no sé si hay una razón para no volver, al menos yo no la encuentro”, sostuvo.



Importante

También indicó el día a día bajo la modalidad combinada. “La situación en la que estoy ahora es mejor que si mi hijo volviera todos los días a clases, esa es mi realidad. Pero me parece que es más importante que mi hijo vaya todos los días a la escuela que mi comodidad como madre, porque hay varias cuestiones, no sólo la distancia sino también que las jornadas no son completas en las escuelas. Hay escuelas que tienen una o dos horas de clases dependiendo de la cantidad de días que vayan los chicos”, destacó.



Para la madre, esa bimodalidad impacta en cómo los chicos aprenden y en sus rutinas.



“Los chicos están aprendiendo y los docentes están haciendo un gran esfuerzo, pero el tema de que no haya una rutina evita que pueda haber continuidad. Hay chicos que van una semana y la otra no y esa semana que están en la casa se les rompe la rutina, son casi diez días que están alejados de la escuela contando el fin de semana, entonces cuando tienen que volver a clases tienen que retomar todo lo dado, ver lo que hicieron en la última clase. Es todo cuesta arriba. También hay casos de chicos que van una sola vez a la semana y con muy poca carga horaria de clases”, explicó.



En base a estimaciones de Educación, el 45% de los estudiantes misioneros tiene presencialidad completa todos los días, mientras que el restante 55% tiene presencialidad alternada en cumplimiento del protocolo que establece el distanciamiento físico de 1,5 metros dentro del aula. Es decir, más de la mitad de los estudiantes va una semana a clases y la otra realiza tareas de forma remota o en cuadernillos, pero desde la casa.