Qué ver, leer y escuchar

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

En el mejor momento

Netflix



Harta de transitar el mundo de las citas acompañada de sus amigos, una chica encantadora con un raro trastorno genético se propone enamorar al chico más popular. Con Ludovica Francesconi y, Giuseppe Maggio.



Transcendence: identidad virtual

Amazon Prime



Los controvertidos intentos de un genio científico para crear una máquina sensible dan un giro inesperado cuando los radicales contrarios a la tecnología intentan sabotear su trabajo. Un film de Jack Paglen, con Johnny Depp.



La ilusión de los mamíferos

Julián López



Una pareja de varones se encuentra cada domingo, además del amor, afloran las cargas de cada uno. En esta bella novela, los domingos son la hora de los amantes, y también el centros de gravedad en los que el tiempo se detiene y sucede.



La Virgen Cabeza

Gabriela Cabezón Cámara



La historia de amor entre Qüity, una periodista de policiales, y Cleopatra, una travesti que abandonó la prostitución desde que se le aparece la Virgen. Siguiendo sus consejos, organiza en la villa El Pozo, donde viven, una feliz utopía.



Poison

Nobeat y Dekko



Nobeat lanzó ‘Poison’, un nuevo sencillo que cuenta con la colaboración de su compatriota Dekko. “Quiero transmitir un mensaje sobre en qué consiste realmente el amor”, dijo el joven artista colombiano que escala posiciones en la música urbana latina.



Se me ha perdido un corazón

Soledad Pastorutti



Soledad presentó su versión de ‘Se me ha perdido un corazón’, se trata del séptimo corte del disco ‘25 años. Homenaje a Gilda’, que se podrá escuchar completo a partir de mañana.

El disco es producido por Lito Vitale, y tiene la colaboración de artistas.