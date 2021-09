Pandemia: la demanda espontánea de testeos bajó hasta un 80% en Misiones

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:06hs.

La pandemia de Covid-19 interrumpió de manera abrupta la normalidad e impuso nuevos modos en la cotidianeidad. El barbijo, el distanciamiento social y claramente el hisopado nasofaríngeo para detectar o descartar el virus. En las últimas semanas la tendencia es contundente, descenso de víctimas mortales, como de ocupación de camas críticas y la notificación de casos positivos diarios. Y en esa misma línea se ubica la realización de test rápidos.



Según confirmó el Ministerio de Salud Pública a El Territorio, en Misiones disminuyó un 80% la demanda espontánea de los testeos respecto al pico de la segunda ola, en mayo, junio y julio de este año.



Autoridades sanitarias y especialistas atribuyen esa baja -que permite el retorno de la normalidad- a la campaña de vacunación anticovid.



Por la baja demanda, desde esta semana se decidió ya no realizar test rápidos los domingos en el ex Hospital Materno Neonatal, en Posadas, y de la misma manera repercute la disminución de pruebas diagnósticas en otros municipios (ver página 4).



El brote de Sars-Cov-2 en el país, en marzo del año pasado, derivó en un sistema de detección del virus para disparar el aislamiento, búsqueda de contactos estrechos y tratamiento del paciente infectado si lo necesitara. Con el tiempo, el protocolo tuvo modificaciones, dado que al principio de la pandemia sólo se utilizaba PCR para procesar las muestras, mientras que desde junio del año pasado se usa test rápidos en los accesos a la provincia, además de haberse habilitado, en enero de 2021, centros de testeos gratuitos en diferentes localidades.



Al principio, los estudios promediaban los 20 o 30 por día, siempre con la técnica de PCR, y los detectados rondaban los tres y hasta cinco por jornada. La capacidad diagnóstica aumentó a mediados de 2020 y se procesaban 60 muestras diarias.



En tanto, este año la demanda fue mayor y se hizo sentir la segunda ola, sobre todo en junio y junio, cuando las filas para testearse en el ex Materno, era de varias cuadras con hasta tres o cuatro horas de espera para el resultado. Para tener una idea: de 1.500 hisopados diarios que se hacían en la provincia en abril, en julio había días en que se llegaba a 3.000 entre el sistema público y privado, sin embargo, no hubo colapso de camas en los hospitales.



En Iguazú

Tal como se redujo la cantidad de casos positivos de Covid-19 en Iguazú se redujo la demanda en el Centro de Testeo del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) ubicado en barrio Villa Alta. Actualmente se realiza un promedio de 20 test, de lunes a viernes de 15 a 17.



Esta reducción fue notable a medida que avanzó la campaña de vacunación. No obstante, los médicos advierten que la pandemia aún no terminó y es necesario continuar aplicando los diferentes protocolos sanitarios.



Durante junio y julio, la demanda por los test rápidos para detectar la enfermedad era muy alta incluso asistían al centro de testeo casi 200 personas y se generaba una fila de casi 200 metros, sin embargo el centro de testeo tenía un cupo de tan sólo 80 test por día de lunes a viernes.



En varias oportunidades, desde horas del mediodía, varias personas se encontraban haciendo fila. Esta demanda se redujo al tiempo que la provincia de Misiones comenzó a recibir una mayor cantidad de vacunas y se amplió la población objetivo.



El mes con mayor cantidad de casos desde el inicio de la pandemia en Iguazú fue junio, cuando se registraron 225 casos y se produjeron fallecimientos, en tanto que en julio se registraron 191 casos de la enfermedad y se lamentaron ocho víctimas mortales.



Desde el Hospital Marta Schwarz indicaron que la reducción de testeos no significa que se ha detenido el contagio, ya que muchas personas quizás no acuden al médico ante algún síntoma. Recalcaron la importancia de seguir cuidándose y alientan a la población que aún no ha recibido ninguna dosis de la vacuna a que se acerque a los diferentes puntos de vacunación y recordaron a quienes deben completar el esquema y han cumplido el tiempo indicado que se presenten al Caps más cercano.

Hoy no habrá testeos ni vacunación

Hoy, por ser el Día del Empleado Público Provincial, habrá asueto administrativo y por tal motivo no se brindará atención en ninguno de los 85 vacunatorios fijos de Covid-19 distribuidos en todo Misiones, según informó el Ministerio de Salud Pública.



Por otro lado, la cartera sanitaria provincial recordó que desde este mes el Centro de Testeo Rápido del Parque de la Salud -ubicado en el predio del ex Hospital Materno Neonatal- atiende de lunes a sábados.



De esta manera los horarios son de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 13.30 a 18.



Quien quiera o deba testearse por algún motivo ese día, sí podrá hacerlo en los laboratorios privados y abonando el monto de la prueba que ronda entre 2.500 (test rápido) y 7.000 (PCR) pesos cada una.

