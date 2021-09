Sigue la aplicación de segunda dosis de Sputnik a mayores de 50

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:04hs.

Continúa el Plan Estratégico de Vacunación Contra el Covid-19 en Misiones. Si bien en la jornada de hoy no habrá vacunación ni testeos por el asueto en conmemoración del Día del Empleado Público, los operativos seguirán mañana.



Para aquellas personas que optaron por no combinar las vacunas, mañana se abre una nueva convocatoria para aplicarse la segunda dosis de la Sputnik V. Se trata de las vacunas que fueron producidas en Argentina.



El llamado es para el grupo etario de 50 a 54 años y la vacunación será por terminación de número de DNI, en vacunatorios fijos de Covid-19, no en los operativos extramuros. En Posadas será sólo en el Finito Gehrmann.



El cronograma dispuesto convoca para mañana a las personas con DNI terminado en 0, 1, 2 y 3; el miércoles, documentos que concluyan en 4, 5 y 6; y el jueves, los DNI que finalicen en 7, 8 y 9. Los mayores de 55 años pueden acudir sin importar la terminación del DNI.



En total 307.500 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V producidas por el laboratorio argentino Richmond fueron distribuidas a todas las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para completar esquemas de inmunización en el marco del Plan Estratégico de Vacunación contra el Covid. Según el criterio dispuesto por Nación a Misiones le correspondieron 8.625 dosis, cuyo lote llegó días atrás.



De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, hasta ayer por la tarde se distribuyeron 51.604.874 dosis de vacunas en todo el país, de las cuales ya fueron aplicadas 44.667.497 . De ese total, hay 28.344.998 personas inoculadas con la primera dosis, y 16.322.499 cuentan con el esquema completo de inmunización. En Misiones, hay 924.485 vacunas aplicadas, de las cuales 614.655 corresponden a primera dosis y 309.830 a segunda dosis. En cuanto a vacunas recibidas, de acuerdo al Monitor Nacional la cifra llega a 1.421.125.



La mitad con una dosis

Con una población total de alrededor de 1.200.000 personas, más del 50% de los misioneros tiene ya al menos una dosis de la vacuna anti Covid-19, si se tiene en cuenta que hasta ayer por la noche se habían colocado 621.662 primeras dosis en personas de los 12 años en adelante.



Va más lenta la colocación de la segunda vacuna y en ese sentido las autoridades sanitarias insisten en que no es necesario volver a sacar turno para aplicarse la otra dosis. Sólo basta con respetar el intervalo que le fue indicado al momento de la primera aplicación y acudir con la libreta y DNI a cualquiera de los vacunatorios habilitados.

En cifras

8.625 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V, producidas por el laboratorio argentino Richmond, llegaron a Misiones días atrás.