Feroz pelea por un terreno dejó una mujer herida y otra detenida

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:03hs.

Una acalorada discusión entre dos mujeres de 27 y 50 años, cuyas familias se disputan desde hace un tiempo la posesión de un terreno del barrio Fátima de la localidad de Puerto Rico, dejó como saldo a la primera de las nombradas con lesiones de distinta consideración y a su contrincante detenida en la comisaría de Garuhapé.



El grave enfrentamiento ocurrido el viernes por la mañana en una parcela de 30 metros de ancho por 50 de largo, ubicada sobre las calles Gervasio Posadas y Lamadrid, se viralizó por las redes sociales mediante un video en donde se ve a las dos implicadas en plena pelea.



De acuerdo a los datos proporcionados por voceros de la Policía de Misiones, quienes mediante efectivos de la Unidad Regional IV intervinieron en el hecho, se sabe que el último de los conflictos entre las partes -previamente se habían registrados otros episodios menores en donde hubo amenazas cruzadas- se originó cerca de las 10.30 del viernes.



Tal cual manifestó en su declaración ante los uniformados, Ramona Beatriz Z. (50) narró que a esa hora de la mañana se encontraba demarcando el terreno que afirma ser propietaria junto a su pareja, el ex policía Luis Enrique R., cuando de repente se hizo presente en el lugar Tania V. (27), quien tiempo atrás construyó una pequeña vivienda de madera en un sector del citado terreno. Y que al parecer no tendría ningún tipo de documentación que avale ser dueña de ese lugar.



Según fuentes policiales, en medio de una serie de insultos de ambos lados, la discusión pasó a empujones y luego a golpes de puño entre las dos mujeres.



Aunque instantes después, Enrique y otros vecinos intercedieron y separaron a las implicadas.



A causa de esto, la menor de las involucradas resultó con politraumatismo de cráneo, hematomas y distintas lesiones cortantes en rostro y otras partes del cuerpo. Y por ello tuvo que ser hospitalizada por precaución.



En tanto que la otra mujer fue detenida como responsable de las agresiones por disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del juez Manuel Balanda Gómez.



Según pudo averiguar este matutino, en cercanías al mismo lote en cuestión la Municipalidad local construyó tiempo atrás una escalera de cemento que es utilizada a diario por los vecinos de la zona para llegar a sus domicilios.



Y que días atrás, la pareja que afirma tener el título de propiedad del terreno mandó a construir con un grupo de albañiles un muro con ladrillos que tiene como intención cerrar dicho paso ya que según éstos dicha escalera también estaría dentro de su propiedad.



Justamente por este último punto, entre la medianoche del viernes y los primeros minutos del sábado, un grupo de entre 30 y 40 personas llegó hasta el mencionado lugar y a piedrazos intentó derribar el muro, lo cual derivó en la intervención de varios patrulleros de la comisaría local para detener el conflicto.



Supuesto propietario

Este matutino pudo dialogar con Luis Enrique R., una de las partes del conflicto, quien defendió su postura y además solicitó mayor seguridad para su familia luego de lo sucedido el viernes por la noche cuando un grupo de personas destruyó los vidrios de una de sus ventanas.



Durante una entrevista con este matutino el ex policía comentó que no logra entender cómo la otra implicada en el hecho no fue detenida. Y además insiste en que cuenta con los papeles que acreditan la propiedad del terreno.



“El viernes traje a un grupo de albañiles y empezamos a poner columnas para poner tejido y ahí fue el incidente. En ese momento Tania le corrió a piedrazos a los albañiles y después agredió a mi señora. Y ellas después se pelearon entre ellas”, comentó el hombre, quien negó haber golpeado a quien considera una usurpadora de su terreno.



También añadió que esa misma noche “entraron 30 personas en mi terreno y empezaron a apedrear mi muro, rompieron uno de los cristales. Si bien yo llamé a la Policía, que con cuatro patrulleros se hicieron presentes en el lugar, no detuvieron a nadie y cuando se fueron estas mismas personas regresaron y continuaron con el ataque, pero en este caso con mazas y martillos”.



Según Luis, en 2018 compró el terreno al antiguo propietario. Y según él, durante unos años el anterior dueño se asentó en La Plata y durante ese lapso la supuesta usurpadora se instaló en el lugar.Este matutino intentó comunicarse con Tania V., quien se recupera en su vivienda de las lesiones sufridas, aunque no tuvo éxito.