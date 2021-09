Finalizó con éxito el Oberá Inmigrantes

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Familias locales y de otros puntos de Misiones visitaron este fin de semana el Parque de las Naciones de Oberá para ser parte del evento Oberá Inmigrantes, una verdadera antesala de lo que será la Fiesta Nacional del Inmigrante, del 30 de septiembre al 10 de octubre próximos.



Luego de un año sin la gran fiesta, que debió suspenderse en 2020 por la pandemia, el Parque de las Naciones volvió a brillar y, no solamente por el sol dominical, sino por los colores de los trajes típicos, los aromas de las cocinas y la alegría de cada ballet y de los integrantes de las diferentes colectividades.



Novedades y mejoras

Con las actividades que realizan las casas típicas demuestran el interés de llevar adelante la 41ª edición de la tradicional fiesta, con todo el protocolo que requiere realizarla en pandemia y, poniendo el acento en renovadas propuestas.



En este aspecto, la colectividad española apunta a ofrecer una gastronomía que lleve directamente a los sabores de las casas del país natal, y sumaron así a un chef español que vive en la provincia hace algunos años y será el encargado de preparar la comida típica.



Otra de las colectividades en pleno trabajo de remodelación e inversión en mejoras es la colectividad paraguaya, que con comisión nueva avanza en obras en el área de la cocina y el kiosco.



Al recorrer el parque se puede observar que las colectividades decidieron encarar mejoras. A simple vista se notan las modificaciones para brindar comodidad a los visitantes.



Respecto de la próxima edición de la fiesta, ya en puerta, las casas típicas vienen analizando el menú y algunas modificaciones en el precio de la carta, que muchos manifestaron a este medio que los ajustes se realizarán de acuerdo a la inflación.



Sabores de origen

Alberto Del Brio Mena (51), un chef oriundo de España y que hace once años vive en Argentina, estará al frente de la cocina de la casa típica española.



En una entrevista con El Territorio, contó que hace algunos años reside en Posadas y que ahora se encuentra desarrollando el proyecto de renovar sabores en la carta de su colectividad.



“Llegué hace once años a Buenos Aires, ahí estuve un año y medio, luego vine a conocer Iguazú y me gustó Misiones, decidí quedarme en Posadas, ahora estoy trabajando en la casa española, además de mi emprendimiento gastronómico en la ciudad capital”, comenzó relatando Del Brio Mena.



El español se enteró de la Fiesta Nacional del Inmigrante, participando de la Fiesta de las Colectividades en Jardín América; allí le mencionaron que debía conocer “la madre de las fiestas de inmigrantes”, resaltó y de esta manera, este año le ofrecieron hacerse cargo de la cocina de la casa típica. Un desafío que aceptó con mucha expectativa y orgullo, indicó.



“No conocía nada, pero al llegar todo me impresionó, como todo está montado, desde las casas típicas, es algo distinto a lo que me imaginaba. Llegar a la colectividad es encontrar un cachito de tu tierra y, ser el jefe de la cocina es un orgullo”, manifestó.



Dispuesto a imprimir su sello en la cocina adelantó que habrá cambios en la carta, agregando más platos típicos y modificando algunos ya existentes, como ser la paella que va a elaborarla mixta, “la paella, tiene miles de versiones, depende la zona de España y para lograr eso, se realizará mixta”, precisó.



El chef tendrá la concesión de la cocina de la casa española por dos años y se animó a adelantar que con la actual comisión de la casa van a proponer que la gente pueda disfrutar del espacio durante todo el año, como así también tiene pensado realizar degustación de platos por provincia de España, enriqueciendo de esta manera la vida de la colectividad.



Jornadas exitosas

El sábado en coincidencia con el Día Nacional del Inmigrante y ayer, los obereños y visitantes disfrutaron de Oberá Inmigrantes, una propuesta cultural y turística con platos típicos, espectáculos de los ballets, y los más pequeños también demostraron sus habilidades con las danzas de sus colectividades; además, se entregaron reconocimientos a ex presidentes de Federación y a inmigrantes pioneros, hubo paseos guiados por el predio, entre otras actividades.

Para votar

Reina virtual

El Territorio habilitó la votación online para elegir a la Reina Virtual del Inmigrante. Para conocer a las 15 candidatas y votar, clic aquí. La Reina Virtual será coronada en la misma ceremonia que la Reina Nacional del Inmigrante.