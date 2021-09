Tesla busca lanzar al mercado un automóvil 100% autónomo

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Desde la invención de la rueda, en el siglo V a.C, el avance tecnológico de los medios de transporte refleja el progreso de la humanidad. En el siglo XXI, en un presente donde la conducción de vehículos terrestres suele ser caótica en las grandes ciudades, las empresas automotrices aspiran a crear un vehículo que no necesite del hombre para conducir.



Tal es el caso de la empresa de automóviles eléctricos Tesla Motors que se ha puesto como desafío crear uno de los vehículos más increíbles y novedosos jamás visto, el Modelo 2, un automóvil completamente autónomo.



Este proyecto es una de las principales aspiraciones de la empresa, incluso el director de Tesla Motors, Elon Musk, mencionó en diferentes ocasiones el deseo de crear un automóvil capaz de conducir sin ayuda de un humano.



En 2019, la empresa prometió que en 2020 arrancaría su servicio de taxis autónomos compartidos y para 2022 tendría una nueva versión de la plataforma Autopilot con un Tesla completamente autónomo en el que el conductor podría “apartar la vista de la carretera y hasta dormir”. Mostrando una imagen de cómo sería el interior de este vehículo. Un interior con la clásica pantalla central pero sin presencia del volante.



“Tesla fabricará un atractivo vehículo eléctrico de 25.000 dólares que también será completamente autónomo”, explicó el director de la compañía en su comunicado interno, destacando a su vez, que este nuevo modelo buscará contar con un precio relativamente accesible en comparación a otros automóviles de Tesla.



Este novedoso medio de transporte, el cual fue nombrado por los noticieros como Model 2 pero que aún no está confirmado su nombre, sería un SUV compacto que aprovecharía la nueva producción de baterías y celdas de Tesla. Un significativo avance de la empresa que impacta no sólo en la mecánica del automóvil sino también en su precio, puesto que se reduce en un 50 por ciento el costo de la batería.



Si bien, el desafío planteado por la compañía es lanzar al mercado el Model 2 para mediados del 2023, la fecha aún no está confirmada y se estima que podría demorar un poco más de tiempo.



No obstante, teniendo en cuenta los diferentes comunicados de la empresa en los que reafirmaron su deseo de lanzar al mercado un vehículo completamente autónomo, todo parece indicar que se llegada será inminente y revolucionará la industria automotriz con un modelo que, hasta ahora, solo se podía ver en las películas de ciencia ficción.

Las videollamadas de Telegram no tendrán límites de espectadores

La empresa de mensajería móvil Telegram, anunció en su blog oficial que las videollamadas y streams que se realizan a través de las aplicaciones de la red social para grupos o canales se podrán realizar de manera ilimitada. Se podrán conectar la cantidad de usuarios que deseen, extendiendo así el límite anterior que era de 1000 usuarios por sesión.



A su vez se mejoró la interfaz de reenvío de mensajes cargando una vista previa. Eso permitirá ocultar el remitente, los comentarios o cambiar el destinatario por si te equivocaste de chat o grupo.

Xiaomi incluirá automóviles eléctricos en su producción

La compañía china Xiaomi anunció de manera oficial que buscará instalarse en el mercado de vehículos eléctricos.



Dentro de su comunicado de prensa en redes se detalla que planean una inversión de 10 mil millones de yuanes de capital y se detalla a Lei Jun, actual presidente y CEO de Xiaomi, como representante legal de esta nueva marca.



Si bien Xiaomi ya había presentado algunos autos en colaboración con otras marcas, ahora busca crear uno realizado íntegramente por ellos con una nueva submarca.