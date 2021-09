Wanda sobre Maxi: “Lo dejé todo por él y no me merecía una traición”

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Wanda Nara y Maxi López fueron una de las parejas de la farándula argentina más famosa. Todos hablaban de ellos y de su amor, hasta que en 2013 se divorciaron. Desde entonces, los escándalos que siguieron fueron uno detrás de otro y continúan hasta hoy.



En una reciente enrevista con la revista italiana Confidenze, Wanda apuntó contra el padre de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Le consultaron acerca de cómo es su relación actualmente con su ex esposo y respondió: “Lo dejé todo por él y no me merecía una traición”.



En este sentido, recordó el momento en el que se fue de Argentina por la carrera de López. “Yo era muy popular en mi país. A decir verdad, todavía lo soy. Pero cuando me casé con él lo dejé todo y lo seguí hasta Italia, donde lo contrataron como jugador. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”, agregó la influencer en la charla con el semanario. Luego de un tiempo fuera del país, empacó sus cosas y “con tres niños pequeños regresó”, aún así sabiendo que no sería fácil volver a trabajar tras una pausa tan larga.



“Hay muchas mujeres que logran fingir nada y seguir adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo”, sostuvo Wanda Nara sobre el supuesto engaño al que Maxi López la habría sometido.



A su vez, se refirió a uno de los escándalos recientes acerca de que López no podía ver a sus hijos y afirmó que eso es mentira. “Los ve cuando puede venir a verlos a París y también estuvieron juntos en Italia”, confirmó. Además, aseguró que ella no les habla mal a sus hijos del padre: “Cada uno es responsable de sus actos y yo de crecer niños con paz interior, felicidad y amor”.



“De vez en cuando me preguntan si soy Wonder Woman, pero yo respondo que todas las mujeres lo son. Todos mis amigos que tienen hijos los acompañan al colegio y a hacer deporte, organizan fiestas de cumpleaños, los siguen en sus deberes, hacen milagros aunque trabajen. Las italianas y las argentinas son muy parecidas en esto, son madres anticuadas”, dijo en otro tramo del reportaje la actual pareja de Maxi Icardi al medio italiano.



La batalla legal entre Maxi López y Wanda Nara por la manutención de los tres hijos que tuvieron juntos se recrudeció en junio pasado cuando en Argentina se celebró el Día del Padre y el ex delantero de River Plate disparó contra su ex: “Aunque vos no me dejes verlos desde hace diez meses y te empeñes en cortar lazos. Siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que nunca vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, escribió en su cuenta de Instagram.



A raíz de estos comentarios, Wanda decidió iniciar acciones legales contra el padre de sus tres primeros hijos a través de su abogada, Ana Rosenfeld. En esa oportunidad, Ángel de Brito dio detalles sobre la millonaria cifra que el futbolista adeuda por incumplimiento de la cuota alimentaria. Además, reveló que hay un bien en disputa.



“Maxi tuvo cuatro abogados y el último es el doctor Melo, que es quien actualmente está representándolo y negociando con la abogada de Wanda. Entre ellos no se hablan, por eso negocian entre abogados”, introdujo el periodista.



“El conflicto es la cuota alimentaria que Maxi no cumple, según contaron Wanda y Rosenfeld. Hay un embargo contra Maxi López de 600 mil euros. Tiene que ver con una deuda que se fue acumulando. De hecho, en un momento, el juez le puso una multa diaria de 100 euros, porque no pagaba”, cerró.