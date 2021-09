Spasiuk y Lizarazu vuelven a llenar de música argentina la tv local

lunes 06 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Estudio 1, programa dedicado íntegramente a la música argentina impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación que este domingo llegó a la TV Pública con la conducción del misionero Chango Spasiuk e Hilda Lizarazu, y sintetiza para el acordeonista “un espacio público lo más federal posible en el que se expande la mayor diversidad”.



“Vamos a empezar un programa que retoma una tradición de la música en vivo en la televisión que es algo que, además, como músico valoro mucho”, destaca Spasiuk a Télam.



El chamamesero, autor e intérprete, que es uno de los grandes afluentes de los géneros litoraleños, apunta que “en materia musical ha habido refugios televisivos como el programa de Gerardo Rozín (por ‘La Peña de Morfi’ que Telefe emite los domingos al mediodía), pero ‘Estudio 1’ es puntual y exclusivamente para los músicos”.



A tono con esa característica, Chango especifica: “En el programa no hablamos de otra cosa que no sea de música, pero tampoco son conversaciones tan técnicas o clínicas musicales por televisión. Sí nos interesa charlar acerca de cómo cada artista lleva adelante sus búsquedas estéticas”.



Estudio 1 se realiza en ese mítico espacio de la televisora estatal en una producción conjunta entre la emisora y el Ministerio de Cultura de la Nación, se verá todos los domingos a las 22.



El programa debut “estuvo dedicado al centenario de Ariel Ramírez con la presencia de su hijo, Facundo Ramírez, y un ensamble orquestal dirigido por el maestro Gustavo ‘Popi’ Spatocco, que reuniría a Jairo, Teresa Parodi, Sandra Mihanovich, Juan Falú, Luna Monti y Manu Sija”.



En charla con Télam, Lizarazu, la otra artista-animadora, señala que el programa, con su reunión de géneros, edades y procedencias, “puede hacer que los chicos que quieran ver a su rapero o músico urbano favorito en TV, tal vez también conozcan otras músicas y artistas”.



“Las redes y lo virtual –abunda- son autopistas de comunicación que marcan un cambio de era donde la TV no es tan preponderante, pero acá volveremos a poner en valor un espacio y aspiramos a generar nuevos puentes para la música argentina”.



Hilda resalta que la propia dinámica del ciclo habilita esa conexión porque se trabajará con tres escenarios simultáneos: “Mientras uno toca los otros están viendo cómo toca el que está tocando. Eso está bueno porque incluso entre los músicos se van escuchando, de folclore a un hip hop sin escalas”.



Por los tres escenarios de Estudio 1 también habría espacio en la noche de ayer para homenajear los 100 años de Astor Piazzolla y entre el elenco consagrado que participaó se cuentan Los Pericos, Adriana Varela, La Delio Valdez, Juana Molina, Coti Sorokin, Perotá Chingó, Ráfaga y Fabi Cantilo, entre más.



La cantante y compositora que fundara Man Ray e hiciera coros para Charly García, subraya que de la mano del ciclo “se vuelve a poner en funcionamiento un estudio que estuvo parado largos años, algo que es como darle valor a ese espacio que es nuestro canal de bandera y evocar la figura de Juan Alberto Badía y de tantos otros que transmitieron desde ahí”.



En tanto Chango hace un emocionado hincapié en el material de archivo ligado a ese Estudio 1 del canal: “Permite mostrar que alguna vez allí, por ejemplo, llegó a haber tres pianos. ¡Casi me pongo a llorar cuando vi eso!”.



“También tenemos –se explaya el artista- a Roberto Goyeneche cantando con la orquesta de Osvaldo Pugliese y con un segundo piano tocado por Atilio Stampone”.



Como otro dato histórico y testimonial de un lazo que Estudio 1 repondrá en materia de música, Spasiuk agrega que “en el primer programa Facundo Ramírez tocaría en el mismo piano con el que su padre acompañó a Lolita Torres en ese lugar”.



¿Cómo les llegó la propuesta para conducir “Estudio 1”?



Hilda Lizarazu: Me llamó un productor de la TV Pública con el que yo había tenido el año anterior una experiencia haciendo radio escuela, que fue un proyecto que salió en pandemia y me dio otra pauta sobre cómo utilizar mi voz de una manera distinta a la de cantar, algo que ya había experimentado haciendo radio con Lito Vitale en “La bella y la bestia” (Nacional Rock).



Además participé siendo narradora omnisciente en documentales sobre animales de Sudamérica en unas cápsulas para niños y niñas que se llamaron “Inteligencia Animal”, así que estaba preparada para el siguiente paso que era la co-conducción en la televisión.



Chango Spasiuk: De alguna manera el contexto empuja a hacer cosas que no tenía pensado hacer y ante el llamado de la producción del canal me pareció una bella invitación y un desafío más para un tiempo donde todavía no podemos salir a tocar por distintos lugares.



Lo vivo como una experiencia muy distinta a lo que fue “Pequeños universos” (Encuentro) y a mi programa en Radio Nacional Folklórica (sábados de 9 a 10).



¿Alguna vez habían compartido músicas o escenarios?



HL: Nunca habíamos compartido música. Está bueno el binomio, somos dos músicos que venimos transitando el camino de la música argentina desde hace más de tres décadas, somos muy distintos pero se da un equilibrio que está muy bueno para el programa.



CS: Con Hilda nos conocemos del camino, aunque nunca hayamos tocado juntos, y desde improntas diferentes siento que se armó una dupla donde nos complementamos para llevar adelante la propuesta.