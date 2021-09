Pista Misionero: tremendo accidente en la Clase 3

domingo 05 de septiembre de 2021 | 23:54hs.

Un momento de máxima tensión se vivió en la quinta fecha del Misionero de Pista en el Rosamonte de Posadas, cuando en la serie de la Clase 3 se tocaron en la recta principal los pilotos Gerardo Von Steiger y Valentino Mattive, impactaron el paredón lateral y al rebotar golpearon a Luis Garay, que también debió abandonar.

El accidente se produjo en la primera vuelta y los tres pilotos fueron trasladados al hospital de inmediato. Horas más tarde y luego de ser observados regresaron al autódromo dando tranquilidad a toda la familia del automovilismo.

Gerardo Von Steiger reconoció que fue el accidente más importante que le tocó vivir y aseguró estar feliz porque las medidas de seguridad funcionaron en todos los aspectos.

"Fue el accidente más fuerte que ví y que me tocó protagonizar. Lo único que puedo decir es que tengo la alegría de poder contarlo y saber que las medidas de seguridad del auto y el autódromo funcionaron a la perfección. Todo lo ví como en cámara lenta. Fue una maniobra desafortunada, mi auto se rozó con el de Mattive salíó despedido hacia el paredón, no me dio tiempo a nada. Le pegué como venía, en cuarta, a fondo. Por suerte las gomas de contención estaban bien puestas y amortiguaron el impacto de los autos. En tanto que la jaula de mi auto funcionó como debe, se dobló toda, absorvió el golpe y yo salí intacto. Los cinturones funcionaron bien. La gente llegó de inmediato y se cumplió con el rescate como se debe. También agradezco a la gente del hospital que me atendió muy bien".

"Hoy me tocó a mí y lo más importante es que estamos bien. Fue un accidente fuertísimo y seguramente mucha gente se habrá asustado, pero creo que tenemos que estar tranquilos porque el automovilismo de Misiones pasó una prueba exigente y estuvo a la altura. Esto de alguna manera debe dar tranquilidad a los pilotos de nuestro automovilismo, porque evidencia que estamos preparados", aseguró el piloto obereño.

"Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todo el equipo del ACM. Desde que entré hasta que salí, en ambulancia inclusive, todo estuvo perfecto, como yo nunca antes había visto en el automovilismo misionero. Quiero aprovechar para felicitarlos, me siento orgulloso de correr en este campeonato y en estos autódromos", reflexionó Von Steiger.