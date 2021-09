Adrenalina en la capital

domingo 05 de septiembre de 2021 | 6:01hs.

Con 82 pilotos inscriptos (récord para la temporada) que salieron a clasificar, se cumplió ayer el primer día de actividad de la 5ª fecha del Misionero de Pista, que se realiza en el autódromo Rosamonte de Posadas.

Bajo una intensa lluvia se realizaron los entrenamientos y las clasificaciones que dejaron a Marcelo Da Cruz (Copa Fiat 1.4), Julio Abente (Clase 1), Iñaki Beitia (Clase 3) y Santiago Viana (TC 4000) como los más rápidos del día.

En la Copa Fiat, el posadeño Da Cruz regresó con todo luego de dos fechas de ausencia y se llevó la pole con un tiempo de 1m13s435/1000 para la mejor vuelta al trazado de 2.400 metros de extensión. Segundo había quedado Diego Bonda, pero fue excluido por no respetar el régimen de parque cerrado. Así quedó segundo el santanero Diego Barchuk, quien largará primero en la segunda serie.

Tercero se ubicó el obereño Marcos Núñez. Diego Bonda, quien largará desde el fondo, podría festejar su título de forma anticipada si termina la serie.

“Trabajamos mucho para esto, desde que pusimos el auto a la pista; ya sea con piso seco o húmedo siempre respondió y es mérito de todo el equipo que pudo recuperar el auto. Mañana (por hoy) con piso seco será otra historia pero intentaremos ganar”, comentó Marcelo Da Cruz.

En la Clase 3, el posadeño Iñaki Beitia (Renault Clío) estuvo muy firme todo el día dominando los entrenamientos y la clasificación con un tiempo de 1m05s743/1000.

“La primera tanda la hicimos con piso seco y vimos que teníamos un gran auto, así que cuando empezó a llover decidimos no tocar mucho porque mañana (por hoy) no va a llover”, indicó.

Segundo terminó el campeón Juan Pablo Urrutia (VW Gol) y tercero fue Juan Pablo Pastori (VW Gol) en su vuelta al automovilismo zonal.

Abente, por primera vez

En su segunda carrera en la Clase 1, el posadeño Julio Abente (Fiat Uno) se anotó su primera pole en la categoría.

El posadeño aprovechó que en su grupo no llovía tan intensamente y metió una vuelta de 1m09s542/1000 para lograr la pole y ser el mejor de los 36 pilotos inscriptos. Por primera vez en la corta historia de la categoría se tuvieron que realizar tres tandas de clasificación.

“Salimos ni bien abrieron el grupo y me concentré en la primera vuelta, era esa o no salía el tiempo. Así que cuando metimos la vuelta después ya empezó a llover y no se podía mejorar así que guardamos el auto”, explicó Abente.

Detrás de Abente hubo un festival de exclusiones ya que varios pilotos ingresaron a boxes cuando aparecieron las banderas rojas, algo prohibido durante las clasificaciones.

Así, José Sánchez (Fiat Uno) quedó segundo y largará primero en la segunda serie. Mientras que el campeón Santiago Mantilla quedó tercero y partirá primero en la tercera serie.

En el TC4000 hubo un intenso duelo y el piloto de Iguazú Santiago Viana (Ford) fue el más rápido con un tiempo de 1m08s361/1000.

Segundo quedó el correntino Julio Benítez (Chevrolet) que largará adelante en la segunda serie. Tercero fue Marcelo Kuchaski (Chevrolet 4000). El puntero del campeonato Javier Kupski (Ford) quedó en la sexta posición.

Por streming o en la tribuna

Hoy, desde las 10, irán las series y las competencias finales, que se podrán ver por el streaming de Nitro Deportes.

Por su parte, el Automóvil Club Misiones (ACM) informó que las entradas anticipadas por la plataforma online (automovilismomisionero.com.ar) ya no se venden (cerraba esa posibilidad hoy a las 6 de la mañana) por lo que las mismas se podrán comprar en el ingreso de los portones a un valor de 700 pesos.