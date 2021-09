“Mi objetivo siempre fue brindar educación a mi comunidad”

domingo 05 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Anselmo Fernández tiene 28 años y pertenece a la comunidad mbya guaraní de la aldea Tekoa Arandú. Su familia está compuesta por su madre, padre y catorce hermanos. Realizó sus estudios primarios en la escuela bilingüe de su comunidad, la primaria N° 812 y la secundaria la culminó en el IEA N° 2, de San Pedro. Ahora enseña a los miembros de su comunidad para transmitir todo lo aprendido.

Cuando estaba en séptimo grado, su maestra le preguntó qué le gustaría ser cuando sea grande, a lo que Anselmo -sin saber lo que significaba realmente- contestó que quería ser docente.

Al finalizar el quinto año, decidió estudiar Lengua y Literatura en el Instituto Ruiz de Montoya en la ciudad de Eldorado. El joven mbya tenía a sus hermanos mayores también estudiando magisterio de Eldorado.

“Cuando recién llegué a la ciudad quería estudiar inglés y mí hermano José Fernández me dijo que tenía que estudiar lengua, para fortalecer mi castellano. Entonces me decidí por Lengua y Literatura”, sostuvo el muchacho.

“Para ir al instituto tenía que viajar todos los días en colectivo urbano, eso era nuevo para mí, pero había llegado con la idea de aprender, conocer la institución, el contenido, a los profesores”, continuó.

Durante la duración de la carrera de Anselmo jamás se sintió diferente por pertenecer a una comunidad mbya guaraní. “Los profesores siempre me trataron como un alumno más, nunca me sentí excluido, a la hora de preguntar algunos contenidos culturales siempre me dieron espacio para contar acerca de mí cultura. Eso siempre me pareció muy positivo”, rescató.

Luego de recibirse tuvo varias ofertas para trabajar en escuelas tradicionales, aunque él decidió trabajar en comunidades donde hay escuelas secundarias.

“Actualmente trabajo de lunes a miércoles en la EFA N° 1407 Instituto Intercultural Bilingüe Tajy Potyes, la única secundaria de gestión privada intercultural. Y en el BOP N° 117 que está dentro de la comunidad de Puerto Iguazú, los jueves y viernes”.

En cuanto a la experiencia como docente mbya, dijo: “Lo interesante en la secundaria de Gobernador Roca es que al tener el 70% de alumnos de comunidades dicto las clases en el idioma guaraní. Cuando empiezo a explicar en el idioma ellos entienden mejor y nos enriquecemos mucho”.

“Considero que el idioma guaraní se debería dar por lo menos en las comunidades. Tiene que haber más espacio para aprender la cultura propia del pueblo y así poder tener una verdadera inclusión con las personas de las comunidades guaraníes”.

Superar el bullying

La comunidad mbya continúa sufriendo discriminación. Anselmo desde su lugar de docente cuenta su experiencia a los jóvenes alumnos incentivándolos con educación a seguir adelante y no permitir la discriminación por pertenecer a una comunidad aborigen.

“Cuando estaba en la secundaria sufrí mucha discriminación, me hacían preguntas incómodas adelante de todos, por ejemplo, me decían delante de todos ‘cómo hacen para tener relaciones íntimas si tienen sólo una habitación y tienen muchos hijos’. Eso generaba burlas constantes de mis compañeros”, recordó el hombre.

“Por suerte hoy en nuestras escuelas no hay discriminación, los chicos de la actualidad ya están al tanto de lo que sucede alrededor, los nuevos adolescentes mbya ya tienen más posibilidades de aprender, al tener la escuela dentro de la comunidad ya saben hablar ambos idiomas, no como yo que recién a los 6 años aprendí a hablar castellano”, acotó.

Para finalizar, el profesor dijo: “Mi objetivo siempre fue estudiar para poder ayudar y brindar educación dentro de mi comunidad aportando todo lo aprendido durante mí carrera, siempre abierto aún a seguir aprendiendo y enseñando”.

