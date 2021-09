La odisea de los ciudadanos

domingo 05 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Ulises, tras la guerra de Troya, de regreso a su hogar y sabiendo que debía resistir al embrujo del canto de las sirenas, pidió a su tripulación que lo ataran al mástil de la embarcación. En esas condiciones, y tras recomendar que no lo desataran por ningún motivo, ordenó a sus acompañantes que se taparan los oídos. En cambio, él demostrando toda su valentía, se sometió al hechizo del canto de las sirenas. De esta manera, la tripulación no escuchó el sonido tan hechizante como tampoco los gritos de Ulises que pedía que lo soltaran para arrojarse a los brazos de las sirenas, que significaba una segura muerte porque debía lanzarse en las profundidades del mar. Lo previo representa parte de aquella narración de la Odisea durante el regreso de Ulises a su hogar en Ítaca y tras haber combatido en Troya que, a su vez, está relatado en la Ilíada. El mito griego hace alusión a que, al transitar en la vida, siempre se escucharán voces que son para unos música para los oídos y para otros una parte de lo que deberá sortear en el camino. También hay quienes prefieren hacer oídos sordos y seguir atravesando esta vida, sin compromisos, y que los demás decidan su destino. En tiempos confusos como ahora, es necesario mantener los ojos y oídos bien abiertos para poder apreciar y escuchar todo lo que sucede y asumir luego con valentía, la decisión que se adoptará pensando en el destino y en el conjunto de la sociedad. De esta manera, en tiempos electorales, hay ciudadanos, que, por desconocimiento o fanatismo, suelen quedar subyugados ante las dulces promesas. Son los que luego se posicionan en un solo lugar y agrandan la grieta en la sociedad. Hay quienes se toman el tiempo para analizar, no sólo el momento sino todo el contexto, es decir presente y pasado, para actuar en consecuencia. Por eso, en estos tiempos de mucha turbulencia es bueno adoptar la actitud de Ulises, de ser capaces de ver y escuchar todo, para tomar la mejor ruta; esa que conduce a destino, más allá de los obstáculos y sobrellevando las dulces promesas y melodías que se escuchará al transitar. Está claro que no es una misión fácil para los ciudadanos quienes, a raíz de tantas acusaciones cruzadas, viven su propia odisea. A siete días de las elecciones Primarias en la Argentina, habrá que hacer el esfuerzo y estar muy atentos a esas voces que intentan cegar la razón para llevar agua a sus molinos. La política argentina es un claro ejemplo de ello, con todos sus vaivenes. A pesar de que nadie está libre de pecado, suelen arrojarse piedras en abundancia. A veces, ello se torna como un bumerang y vuelve a su destinatario. Como se viene remarcando en esta columna, solo hay acusaciones cruzadas y casi nulas propuestas de los precandidatos que buscan ocupar bancas en las cámaras legislativas de la Nación. A nivel nacional se habla de una agenda proselitista muy pobre y de escasa llegada a los ciudadanos. Basta con repasar por dónde pasa la discusión de los precandidatos, desde temas sexuales, a uso de droga que no está legalizado en el país, hasta confeccionar campaña que en muchos casos roza lo ridículo. Es decir, el ciudadano en su odisea puede ver cosas sorprendentes, escuchar defensas de sectores, pero sin propuestas. Todo indica que tal es la razón de la gran apatía ciudadana existente, al no impactar los mensajes de los precandidatos. Esto último es lo que concluyen desde la consultora Zuban Córdoba y Asociados. Del mismo modo, repasa la fuerte caída de imagen de los principales dirigentes del país, entre los que se encuentran dos ex presidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri y, cómo los escándalos recientes como las fotos de Olivos afectaron más la imagen del presidente Alberto Fernández. En tal escenario, se presentan los precandidatos a sumarse a criticar al otro, sin llevar propuestas. Del mismo modo la encuesta de Federico González y Asociados, tras repasar las posibilidades que tienen cada precandidato, concluyó que la ciudadanía lamenta que no existan debates entre los postulantes; echando por tierra de esta manera que a la gente no le interese escuchar ideas.

Apatía

En consecuencia, la apatía existente en la ciudadanía, tendría origen en la falta de motivación de los candidatos. Y si no hablan de política, de qué hablan, sería la inmediata pregunta. Y todo parece indicar que están los precandidatos con su equipo de campaña muy enfocados en escarbar y lanzar en forma diaria alguna acusación para tener segundos de protagonismo mediático. A falta de propuestas innovadoras para el Congreso de la Nación, son los principales referentes de cada espacio político los que se pusieron al hombro la campaña. Es el caso del gobernador bonaerense, Axel Kicillof quien al meterse de lleno en la campaña consideró que la sociedad no va a perder la memoria del desastre que hicieron Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, al sostener que buscan que la pandemia los limpie de toda culpa. Ello además de cuestionar el cambio de discurso para confundir a la ciudadanía. Indicó que desde el espacio que administró el país, ahora sostienen que el pecado del cuestionado ajuste, el endeudamiento y el tarifazo Macri, es no haberlo hecho rápidamente. A su vez, afirmó Kicillof que el país está saliendo del shock que trajo la pandemia y que la industria está en plena recuperación.

Dentro de este mismo espacio, del Frente de Todos, el principal referente, el presidente Alberto Fernández cerró la semana previa a la recta final hacia las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), con un acto en el que renovó críticas hacia la gestión que encabezó Mauricio Macri. Fue al sostener que la Argentina no se construye cerrando universidades ni con ministros de salud que dejaron vencer cientos de miles de vacunas y que, en la actual administración, el Estado defendió el sostenimiento de las industrias en medio de la pandemia, al señalar que la salida de la pobreza es el trabajo y no los planes.

En tanto, el expresidente Mauricio Macri reveló que piensa cambiar de domicilio a la provincia de Córdoba para ser candidato a senador en 2023. Con ello podría conseguir fueros y protegerse en caso de ser condenado por las múltiples denuncias que pesan en su contra, como el caso del Correo. El creador del Pro que pretende cambiar hasta de acento, quedó envuelto en un escándalo tras sugerir interrumpir un mandato constitucional del presidente Alberto Fernández, en caso de que los resultados de las Paso el 14 de noviembre sean adversos al Frente de Todos. Fue considerada una acción destituyente y por tal razón, el fundador del partido amarillo recibió fuertes cuestionamientos. Muchos dirigentes del peronismo piden que le sigan dando el micrófono al ex presidente porque consideran que al hablar se envalentona y con ello mete la pata.

La oposición política y mediática presenta estas elecciones como si fueran ejecutivas por el grado de tensión que le aplican, y en verdad son elecciones donde los espacios definen las candidaturas para las generales legislativas de noviembre. Como si las polémicas declaraciones de Macri no fuera suficiente escándalo, aún más graves fueron sus palabras siendo alguien que gobernó el país, al sostener que en la Argentina para ganar plata hay que evadir impuestos. Tal expresión fue considerada una apología del delito y, por lo tanto, la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos adelantó su decisión de denunciarlo penalmente esta semana a Macri, al sostener que los delincuentes de guante blanco deben dejar de ser tratados con doble vara por el poder judicial, y que paguen los impuestos que tienen que pagar.

Desafíos en dos instancias electorales

En Misiones los diferentes espacios políticos comienzan a definir cómo cerrar la campaña de los precandidatos a diputados de la Nación. A su vez comienzan a estimarse cómo serán los resultados del próximo domingo y fundamentalmente del mes de noviembre, cuando es la real pelea por las bancas. Recordemos que el domingo 12, los precandidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se juegan con toda la fuerza para conseguir la mayor cantidad de votos posibles y con ello superar a su competidor interno. Ello hace presumir que, si bien la renovación es el espacio político que más apoyo cosechará en estas elecciones en Misiones, los diversos candidatos de los espacios opositores sumarán en conjunto importantes votos. En decir, por un lado, son cinco los precandidatos que cosecharán votos para Juntos por el Cambio y otras tres listas, para el Frente de Todos. Habrá que ver quiénes logran imponerse en cada espacio, pero lo más importante es lo que vendrá: Habrá que ver si los que pierden acompañan no con palabras sino con hechos en la verdadera competencia, donde en noviembre se disputarán cada voto en condición de candidatos, es decir una boleta por el Frente de Todos, otra por Juntos por el Cambio y por la Renovación, en cuanto a frentes electorales. En definitiva, allí además se igualará a espacio como el Partido Obrero y Libertad, Valores y Cambio que van con un solo precandidato ahora y de superar el 1,5% de los votos, presentarse a candidato a diputado nacional.

A propósito, Eduardo Cantero del Partido Obrero adelantó que cerrará la campaña realizando recorridas y reuniones por los barrios de la provincia para consolidar la campaña entre los trabajadores misioneros. Y queda pendiente definir si el jueves hace un acto de cierre en Eldorado.

Ninfa Alvarenga (Libertad, Valores y Cambios) sostuvo que en la campaña llevan recorrido alrededor de mil kilómetros. Rescató que el liberalismo está recibiendo en la provincia el aliento de jóvenes y adultos en el tramo final de la campaña, cuestionando los cambios que prometieron hacer desde el macrismo.

En el Frente de Todos

En el Frente de Todos, en el caso del Partido Agrario y Social que impulsa la candidatura de Isaac Lenguaza, se busca recuperar protagonismo y se enfocarán en los próximos días a distribuir votos, pensando en las colonias donde sus partidarios se acercan, como pueden en algunos casos en motos, hasta las casas de los votantes tras el recorrido previo y el reconocimiento que fueron logrando. A su vez, desde el Pays la idea es cerrar mediante la red de radio que poseen con una transmisión maratónica desde la madrugada del viernes y hasta el horario de cierre de la veda que comienza a las 8 de la mañana.

Otra de las precandidatas, Graciela Beatriz de Melo precandidata a diputada nacional por Tierra, Techo y Trabajo junto a Martin Sereno, están en plena definición de cómo concluirá la campaña electoral antes de la veda del día viernes.

Javier Gortari también espera definir el modo del cierre de campaña y llega mostrando boleta con plena cercanía y respaldo de Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández.

Juntos por el Cambio

En Juntos por el Cambio, Martín Arjol apuntaba a concretar una caravana y un cierre en el anfiteatro El Brete. Dependiendo de las condiciones del tiempo, podría concretar hoy.

Gustavo González, presenta a su lista como la verdadera oposición en Juntos por el Cambio. Cerrará la campaña con recorridos y dando a conocer su propuesta basada en más generación de trabajo, la urgencia de recuperar la educación con presencialidad y transparencia del Estado.

Walter Kunz termina su campaña, recorriendo la provincia, trabajando sobre las propuestas del espacio. Se mostró muy optimista, al sostener que hay mucha gente indecisa sobre a quién votar en estas elecciones.

Martin Goerling, que recibió el apoyo en las últimas horas de dirigentes del Pro nacional, estaba terminando de definir el cierre de este proceso electoral.

Por su lado, Pedro Puerta claramente enfocado en el voto joven volvió a recuperar los cierres de campañas con convocatorias realizadas con espectáculos en vivos en San Vicente, Oberá y cerrará en Posadas.

En la renovación

En el Frente Renovador de la Concordia, su máximo referente Carlos Rovira encabezó el jueves un acto en la Escuela de Robótica de Posadas, donde se hicieron entregas de elementos a escuelas para mutar el aula tradicional al de innovación. Acompañados por los precandidatos a diputados nacionales, Carlos Fernández y Claudia Gauto, destacó la importancia de contar en el parlamento argentino con legisladores que respondan a los intereses de la provincia y no a los espacios nacionales. De esta manera, el espacio político misionero se diferencia como ocurrió en el 2015 y 2019, sin sumarse a un frente electoral nacional.

Representó a su vez un mensaje para la dirigencia y la militancia, sobre qué se pretende y se piensa desde la conducción del Frente Renovador. Dejó en claro que Misiones proyecta su futuro pensando en la población joven y todo su potencial a partir de una educación de vanguardia. Al repasar las deudas que tiene la Nación con Misiones, desde aquel veto a la ley aduanera hasta la falta de reconocimiento a la conservación de la selva misionera, la falta de gas, la baja coparticipación, Rovira sostuvo que a pesar de ello el gobierno provincial siempre se mostró proactivo, pero reclamando con inteligencia, pasión y carácter lo que le pertenece a la provincia. En tal sentido mencionó que Nación adeuda diez veces más de lo que Misiones genera. Afirmó que con el gobierno nacional se mantiene las relaciones institucionales, pero no dejó de sostener que el federalismo es sólo enunciativo y no existe en los hechos. Por tal razón, afirmó que se seguirá defendiendo con intensidad lo que le corresponde a Misiones.