Bolsonaro lanza a su gente a la calle contra la Corte Suprema

domingo 05 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, calificó a las protestas convocadas por sus seguidores para el próximo martes, 7 de septiembre, Día de la Independencia, como un “ultimátum” para dos jueces del Supremo Tribunal Federal (STF), que llevan adelante varias investigaciones que golpean de lleno al mandatario y a su familia.

“El recado que den ustedes, pueblo brasileño, en las calles el próximo martes 7 de septiembre, será un ultimátum para esas dos personas”, afirmó el mandatario durante un acto realizado en Tanhacu, ciudad del interior estado de Bahía, en el nordeste del país, sin mencionar por su nombre a los jueces.

“Nosotros no criticamos a instituciones ni a los Poderes, pero no podemos admitir que una o dos personas usen el poder para dar un nuevo rumbo a nuestro país”, agregó. “Esas dos personas tienen que entender, este recado es para ustedes”, acotó. Pese a que no los citó por sus nombres, Bolsonaro se refirió a los jueces Alexandre de Moraes y Roberto Barroso, ambos del STF, a quienes ha criticado e incluso insultado a lo largo de las últimas semanas.

Moraes está a cargo de investigaciones sobre Bolsonaro ante la sospecha de que estaría vinculado a una “organización delictiva” que produce y divulga fake news desde el así conocido como “Gabinete del Odio”, que funcionaría en el Palacio del Planalto, sede de la presidencia.

Barroso, por su parte, preside el Tribunal Superior Electoral (TSE), que ha sido muy crítico con las frecuentes críticas del presidente al sistema de urnas electrónicas y a su denuncia de que en las elecciones de 2022 habrá fraude.

“Inclínense ante la Constitución, respeten nuestra libertad, entiendan que ustedes dos están en el camino equivocado porque siempre hay tiempo para redimirse”, insistió.

En este contexto, el clima de tensión política crece conforme se aproxima el 7 de septiembre, cuando Bolsonaro hablará en dos actos: por la mañana en Brasilia y por la tarde en la Avenida Paulista, la más importante de San Pablo. Según el presidente, estas manifestaciones convocarán a más de dos millones de personas y contarán con la presencia de policías en actividad, algo que ha generado mucha polémica.

Activistas de extrema derecha convocan a los actos en los que proponen concurrir armados, invadir los palacios del STF y el Congreso y reivindicar la implantación de un gobierno militar con Bolsonaro a la cabeza.