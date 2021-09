Empate con gusto a poco para San Lorenzo ante Platense

sábado 04 de septiembre de 2021 | 20:28hs.

San Lorenzo empató 1 a 1 este sábado con Platense en la continuidad de la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El Ciclón, que venía de un triunfo conseguido el lunes, no pudo llevarse los tres puntos de Vicente López. No tuvo una buena noche, es cierto, pero pagó caro un marcado error de Sebastián Torrico en el gol de la igualdad del Calamar.

El Ciclón se había puesto en ventaja a los 15 minutos del segundo tiempo por un tanto de Franco Di Santo. Aunque no le sobraba nada, parecía que iba a encadenar un nuevo triunfo. Pero un disparo Brian Mansilla a los 22, que no tenía mucho riesgo, terminó dentro del arco por una falla del arquero Torrico, que no pudo contener la pelota y se le escapó. Sobre el final vio la tarjeta Nicolás Fernández, tras una reacción desmedida.

Con este resultado, San Lorenzo suma 12 puntos y está en la decimoséptima posición, con tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Mientras que el Calamar acumula 10 unidades y se encuentra en el puesto 21 del campeonato, luego de solo dos victorias, cuatro igualdades y cuatro derrotas.