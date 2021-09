La Facultad de Exactas tendrá más presencialidad

sábado 04 de septiembre de 2021 | 16:30hs.

La Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) anunció que tendrá más presencialidad desde este lunes, cuando comience el segundo cuatrimestre.



La noticia llegó tras un largo reclamo de los estudiantes, que pedían aumentar la presencia en las aulas teniendo en cuenta los problemas de conectividad de muchos alumnos y la necesidad de realizar prácticas.



Esto último comenzó a ser contemplado en el primer cuatrimestre y aumentará ahora teniendo en cuenta el avance de la vacunación contra el Covid-19 en personal docente, no docente y alumnos.



“En vistas al inicio de clases del segundo cuatrimestre, se autoriza el retorno a la totalidad de las actividades académicas presenciales para las asignaturas del ciclo superior, materias que se dictan a partir del tercer año de las carreras de la facultad, y/o para todas aquellas cuyo número de estudiantes inscriptos no comprometa el cumplimiento del protocolo en vigencia, hasta 30 estudiantes inscriptos”, explicaron desde Exactas, por ahora la única facultad de la Unam que informó esta novedad.



La autorización lleva la firma del decano de la facultad, Luis Alberto Brumovsky, y establece que cada cátedra podrá optar por el desarrollo de una o ambas modalidades (presencial y virtual), respetando los días y horarios de cursado habitual.



La nueva modalidad se da en el marco de la denominada “Presencialidad segura” que establece los lineamientos a seguir en el marco de la pandemia y detalla cómo actuar frente a un posible caso positivo. En caso de personal docente y no docente se deberá informar al correo electrónico [email protected] y consignar: nombre y apellido, DNI, situación particular (infectado/contacto estrecho), y si es personal docente o no docente.



En caso de estudiantes, deberán dar aviso al docente responsable de las actividades académicas presenciales a las que asiste o asistió e informar a Bienestar Estudiantil al WhatsApp 376-5110887 y consignar nombre y apellido, DNI, situación (infectado/contacto estrecho).



Si se detecta un caso o se sospecha de uno, se suspenderán las actividades por un día para realizar la desinfección en las aulas y zonas de circulación.