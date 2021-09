Abba: el regreso de la legendaria banda sueca luego de casi 40 años

sábado 04 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Después de tanto misterio en las redes sociales, Abba, la mítica banda, anunció su regreso.

La buena noticia la dieron confirmando los detalles de un nuevo álbum y una experiencia en vivo completamente distinta a lo conocido, bajo el lema de “Voyage”. Para alegría de los fanáticos, la banda lanzó dos nuevas canciones.

En 2017 se anunció que los integrantes Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Anderssn y Anni-Frid Lyngstad se reunirían de forma digital, con un holograma (“Abbatars”).

Será la primera vez, desde que se separaron en 1983, que estarán en los escenarios y volverán a reencontrarse con el público como grupo consolidado.

Cuando la gira de reunión se retrasó, los íconos del pop sueco compartieron I Still Have Faith In You y Don’t Shut Me Down. Pero ahora, en las últimas horas y como parte del estreno, el grupo sueco anunció también ABBA: Voyage, un álbum completamente nuevo, con un repertorio inédito en más de 40 años, que se lanzará el 5 de noviembre.

“Al principio eran sólo dos canciones y luego dijimos: ‘Bueno, tal vez deberíamos hacer algunas más’”, dijo Benny Andersson en una conferencia de prensa transmitida a nivel mundial el jueves.

“Cuando Benny tocó la melodía, supe que tenía que ser sobre nosotros”, dijo Bjorn Ulvaeus, explicando la creación del tema musical.

“Se trata de darse cuenta de que es sorprendente estar donde estamos. Nadie pudo imaginar esto, lanzar un álbum después de 40 años y seguir siendo mejores amigos. Seguir disfrutando de la compañía del otro y tener una completa lealtad”, añadió.

Según publicó NME, los temas del nuevo disco se compusieron cuando los integrantes se juntaron para componer este espectáculo que anunciaron como revolucionario y que se realizó en colaboración con Svana Gisla (quien produjo la gira On the Run de Jay-Z y Beyonce), el coreógrafo Wayne McGregor, Johan Renck (quien dirigió los videos de David Bowie para Blackstar y Lazarus), Baillie Walsh (quien ha dirigido para Massive Attack Bruce Springsteen y muchos más).

Ulvaeus y Andersson fueron los únicos integrantes que participaron en Londres del anuncio que fue seguido por todo el mundo a través de las redes sociales.

A principios de esta semana, la banda se sumó a TikTok y subió dos videos -uno de ellos con la interpretación del eterno hit Dancing Queen al piano- que en pocas horas tuvo más de 100 mil me gusta y una gran cantidad de comentarios.

El cuarteto saltó a la fama en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974 con el tema Waterloo. A lo largo de los 70 y principios de los 80, con hits como Take A Chance On Me, Chiquitita, Voulez-Vous y The Winner Takes It All, entre otras. Se separaron en 1982.

Desde hace varios años, los fans de la banda esperan la salida de nuevo material. En mayo, Ulvaeus brindó una nueva entrevista al diario australiano The Herald Sun donde aseguró que la banda lanzará nuevo material este año.

El músico y compositor de 76 años, autor de buena parte de los clásicos del grupo, aseguró que se juntaron en Estocolmo para definir los detalles de la postergada reunión.

“Habrá música nueva este año, eso es definitivo, ya no es un caso de que pueda suceder, sucederá”, remarcó el artista. Y agregó: “Somos muy, muy buenos amigos. No paramos en el estudio. Es difícil de describir, pero hay vínculos muy fuertes entre nosotros”.