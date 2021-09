La China Suárez habló de los rumores de infidelidad de Vicuña

sábado 04 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

“Odio tener que dar explicaciones, pero ya estaríamos”, escribió Eugenia La China Suárez en una de sus historias de Instagram, red en la que además, decidió grabar un video en referencia a las versiones que señalan que Benjamín Vicuña le había sido infiel con una mesera.

La actriz se filmó desde un auto, con una gorra puesta y mirando fijo a cámara en un primer plano. “Cómo rompen los huevos, que no tengo, con la moza que me escribió…”, fue lo primero que dijo. “No me escribió nunca nadie. No me escribió nunca nadie –repitió-. Nadie me dio detalles físicos. Ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea”, enfatizó dejando entrever que no tiene la certeza de que el actor chileno la haya engañado con otra mujer.

“¡Paren ya, por favor!”, pidió. Y habló de los motivos que llevaron a la ruptura de la pareja después de cinco años y dos hijos en común: “Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición -remarcó-. La gente se separa por muchas otras cosas más simples, no tengo idea. Nos separamos bárbaro, aunque eso no venda, pero cortenla ya, por favor”.