Malestar vecinal contra policías de Itacaruaré

sábado 04 de septiembre de 2021 | 6:03hs.

Un grupo de vecinos de Itacaruaré mostró su fuerte descontento e indignación con algunos efectivos de la comisaría local a quienes acusan por mal accionar policial y sostienen que a, causa de ello, en el último tiempo se incrementó la cantidad de delitos en la localidad.

De acuerdo al testimonio brindado a este medio por varios vecinos, ellos sostienen que los uniformados “hacen la vista gorda a todo lo que pasa en el pueblo” y por ello piden que sean trasladados a otros puntos de la provincia.

Carmen L. (56) contó que, si bien en la localidad son pocos y se conocen todos, “hay policías, tanto femeninos como masculinos, que sabemos lo que hacen. Hace años que están creciendo económicamente y gozan de una impunidad total. Hace poco personal de San Javier tuvo que intervenir en varias fiestas clandestinas y riñas de gallos porque nosotros denunciábamos aquí, llamando a la Policía local y era lo mismo que nada. Creo que están protegidos por alguien, quizás el intendente, porque esos eventos que hacen muchas veces son autorizados por la Municipalidad. Queremos que se vayan todos esos policías que están muy bien identificados, incluyendo al jefe”.

Por su parte, otro vecino, Rubén, sostuvo que “es un desastre esta comisaría, no hay respeto ni entre el personal. Hemos hecho una serie de pedidos para que trasladen a esa gente que siquiera denuncias toman cuando uno va por algún hecho delictivo. Dan vueltas y vueltas y terminan convenciendo que hagamos exposición no más. Realmente estamos cansados de las riñas de gallos que se los llama y ellos no acuden”.

“Estamos seguros que alguien los protege, por eso actúan con tanta impunidad, este jefe se había ido por unos meses y en su lugar vino una comisario femenino. Pero apenas estuvo tres meses y él volvió. Aquí no lo queremos más, ni a él ni a su grupo de maleducados que tratan mal a la gente, minimizan los delitos y terminan haciendo nada”, agregó ofuscado.

Este matutino intentó hablar con el jefe de la comisaría para que se defienda de las acusaciones, pero no se tuvo respuestas. Quien sí habló fue el jefe comunal local, José Alves, quien fue sindicado por varios vecinos como el supuesto protector de los policías apuntados.

En relación a esto último sostuvo: “Desconozco todo eso que hablan de carreras de caballos, las que siempre fueron autorizadas por el municipio, por lo que si ha habido alguna sin autorización, a mí no me consta. En cuanto a la riña de gallos, sé que hubo una, pero fue desactivada por el comando de Alem y la comisaría de acá. Sé que hubo detenidos, gallos y autos secuestrados, y sobre hechos delictivos fueron esclarecidos varios, eso sé. En cuanto a que dicen que protejo a alguien, voy a ser bien claro: soy casado con mi señora, no soy casado con nadie más. No tengo compadre, así que quede claro que no protejo ni apaño a nadie”.