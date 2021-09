Celebran el avance en la investigación por el ARA San Juan

sábado 04 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

La querella unificada de la causa que investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan, que motivó la muerte de 44 personas, entre ellos dos misioneros: el cabo principal Jorge Isabelino Ortiz y la teniente de Navío Eliana María Krawczyk, celebró el “pleno avance” de las actuaciones, y destacó que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, ordenara desclasificar información requerida por la justicia, en “un gesto que nos reconcilia con la esperanza puesta en llegar a la ansiada verdad y justicia”.

“Informamos que la causa donde se investiga a los responsables del hundimiento del Submarino ARA San Juan, que generó la pérdida de 44 vidas, en trámite por ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia Santa Cruz, se encuentra en pleno avance, algo que reconforta a los familiares sin duda pero que también, importa a los argentinos que claman por verdad y justicia”, indicaron en un comunicado.

El texto está firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, que llevan la querella unificada, y por la letrada Laura Ochoa que también representa otra querella de familiares.

De esta forma se refirieron a que se está “cumpliendo con lo ordenado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la cual mediante la sentencia del 19-11-2020 ordenó realizar varias medidas”.

Entre ellas “ordenó pericia sobre imágenes del hallazgo a fin de verificar si fueron manipuladas alteradas o modificadas de algún modo, contando con perito experto de oficio y perito de esta parte querellante”, recordaron en el comunicado.

En especial, celebraron que “se esté enfocando la instrucción en el punto diez de dicha sentencia, por la cual, se hizo lugar al pedido de esta querella, ordenando investigar a (el ex presidente Mauricio) Macri, (el ex ministro de Defensa, Oscar) Aguad y (el ex jefe de la fuerza naval almirante Marcelo) Srur”, lo que se “ve reflejado en los interrogatorios a los testigos, del más alto rango de la Armada”.