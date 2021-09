Kulfas dijo que no hay ninguna visión en contra del campo

sábado 04 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el principal interlocutor del gobierno con el sector ganadero, defendió ayer la extensión de las restricciones para exportar (“no hay ningún cepo”, dijo) y aseguró que los despidos anunciados en algunos frigoríficos exportadores en Santa Fe era una noticia falsa.

La situación laboral en la cadena es tensa. Si bien no se oficializaron los despidos (se hablaba de 150 trabajadores), varios frigoríficos impidieron el ingreso de los trabajadores y están viendo cómo ajustar sus plantillas o las cargas horarias ante la baja en las toneladas habilitadas para exportar.

“La realidad es que hemos conversado en estos días e incluso en el día de hoy (por ayer) tomamos contacto con el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para preguntar qué estaba ocurriendo y dicen que no tienen ningún caso de despido denunciado. Sí que hay informalmente algún comentario en alguna planta en particular, alguna situación, pero no hay ningún despido. Del mismo modo que hablamos con otras provincias, conversamos con La Pampa y tampoco hay despidos”, dijo Kulfas.

Sobre las restricciones, dijo: “No hay ningún cepo. Lo que ha habido es una política tendiente a ordenar el funcionamiento del mercado interno y del exportador. Vemos una gran oportunidad para que Argentina se convierta en un gran exportador de carne, que se ha hecho de manera desordenada en los últimos años”.

“No tenemos ninguna visión en contra del campo ni de ningún sector. Lo que queremos es una Argentina que aumente su producción, exportaciones y empleo, y que cuide la mesa de argentinos. En el mes de julio, con las restricciones, hubo una cuota destinada al mercado internacional: se exportaron 194 millones de dólares, si bien es menor que en julio de 2020, es superior al promedio histórico de exportaciones”, dijo el ministro.

Según datos del IPCVA para julio, los precios tuvieron una suba de 27,4% interanual versus 2020 y, en dólares, las exportaciones cayeron 15,2% porque las cantidades cayeron 33,4% contra julio de 2020.

“Lo que hicimos fue cuidar la mesa de los argentinos. Lo que ocurría es que muchos vivos, exportadores sin experiencia, querían aprovechar el mercado chino, subfacturando las exportaciones, generando una oleada especulativa y eso estaba generando un aumento tremendo del precio interno”, dijo Kulfas.

“El precio de la carne hasta el mes de junio llegó a subir un 100%, el doble de la inflación de alimentos. No queremos perjudicar a nadie. Queremos ordenar al sector, abastecer el mercado interno a precios razonables, y que se exporte sin descuidar el consumo interno de carne y la mesa de los argentinos”, ratificó.

También cuestionó un trabajo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). “Vimos una estimación que hizo la Sociedad Rural que dice que el sector perdió 1.000 millones de dólares. No hay manera de justificar eso. Si uno compara la exportación de este año con el año pasado, la reducción es de 70 millones de dólares. Es carne que se destinó más al mercado interno. Venía cayendo el abastecimiento del mercado interno y el consumo, y la respuesta era un aumento claro en el precio interno que pagaban todos los hogares”, dijo el ministro.

El plan de la Mesa de Enlace

La Mesa de Enlace, en tanto, analiza cómo y cuándo protestar ante la extensión del cepo ganadero. El jueves, en un encuentro virtual, los dirigentes de la Mesa de Enlace se reunieron con la Mesa de las Carnes, que agrupa a 34 entidades del sector, para evaluar los distintos criterios y posturas de cada actividad. La idea es integrar a todos los actores para darle fuerza al reclamo.

“Nunca dejamos de dialogar con los sectores del campo. Es un sector importante para Argentina, no tenemos ninguna visión negativa respecto al campo”, completó Kulfas.