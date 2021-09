Qué ver, leer y escuchar

sábado 04 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

This way up

DirectTV Go

Llega a la plataforma, el martes 7, la segunda temporada de esta serie.Una comedia dramática escrita y protagonizada por Aisling Bea (Living with Yourself), quien obtuvo el Bafta a Breakthrough Talent por este personaje.

Padre no hay más que uno

Paramount

El reconocido actor y director Santiago Segura en la piel de Javier, un padre adicto al trabajo que no sabe nada sobre tareas del hogar y se ve obligado a quedarse solo en casa con sus cinco hijos cuando su esposa Carmen se va de viaje.

Papá querido

Cynthia Wila

Con un suspenso psicológico que la recorre de principio a fin, se interna en el delicado terreno de las relaciones filiales y muestra hasta qué punto pueden dañarnos –o salvarnos– justamente aquellos a quienes más amamos.

Isla decepción

Paulina Flores

Inspirada en casos reales de marineros orientales que ponen en peligro sus vidas saltando de los barcos-factoría que navegan por el estrecho de Magallanes, cuenta la historia de tres prófugos que buscan un refugio para no rendirse.

Senjutsu

Iron Maiden

Finalmente anunciaron el lanzamiento del 17° álbum de estudio de la banda, Senjutsu. Es su primer trabajo de larga duración después de 6 años, se grabó en París bajo la producción del afamado Kevin Shirley y la co-producción de Steve Harris.

De sumas y restas

Volumen 4

La banda de rock de zona sur del Gran Buenos Aires, estrenó en YouTube el video oficial de la canción que le da nombre a su segundo material de estudio. El tema cuenta con la participación especial de Nicolás Alfieri, cantante de la banda Todo Aparenta Normal.