Pietrowski sigue prófugo y se solicita colaboración a la población para dar con su paradero

El ex intendente de Almafuerte está acusado por amenazas a su ex pareja

Efectivos policiales y personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic) del Poder Judicial allanaron esta tarde la vivienda del ex intendente de Almafuerte, Pedro Darío Pietrowski (51), quien desde marzo evade el debate oral en el que debe ser juzgado en el marco de una causa por violencia de género en contra de su ex esposa, dio negativo y por lo tanto el imputado continúa en condición de prófugo.

El ex alcalde y también ex diputado provincial fue declarado en rebeldía por la Justicia el 27 de julio, tras faltar por tercera vez al debate oral en el que se iba a determinar su responsabilidad en una causa por amenazas proferidas en contra de su ex pareja Celia Smiak -actual intendenta de Almafuerte- en el marco de reiterados episodios de violencia de género.

Según señalaron fuentes consultadas por El Territorio, en la víspera el hombre fue buscado en un aserradero de San Carlos (Corrientes) y el resultado fue negativo, pero las pistas recolectadas en la investigación apuntaron hoy hacia Leandro N. Alem, por lo cual se ordenó otro operativo en el cual tampoco hubo resultados.

De esta forma, se solicita colaboración a la comunidad y se informa que quien tuviera datos de importancia para dar con el paradero del hombre lo reporte en la comisaría más cercana o al servicio de emergencias 911.

Los labores de búsqueda se enmarcan en un trabajo conjunto realizado por el magistrado César Raúl Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, y la fiscal subrogante María Laura Álvarez.

