Ramón Olmedo: “Nico es muy tenaz en lo que se propone”

viernes 03 de septiembre de 2021 | 12:15hs.

El programa furor de la televisión nacional, La Voz Argentina, llega a su fin el próximo domingo 5 de septiembre y el misionero Nicolás Olmedo es uno de los cuatro finalistas que buscarán consagrarse en el certamen.

En su Apóstoles natal, la comunidad se mantiene expectante y espera con ansias la presentación de Nicolás en la gran final. Al respecto en una entrevista con el programa Acá Te Lo Contamos de RadioActiva 100.7, Ramón Olmedo, padre del participante, comentó que en la capital de la Yerba Mate “toda la gente está enloquecida y se ha realizado una movida importante”. Incluso el fanatismo por Nicolás es tal que ya cuenta con un club de fans en la localidad.

Ante la consulta de cuáles son las expectativas para el domingo, Ramón confesó que está preparado para cualquier resultado, puesto que los competidores también son muy buenos y que el hecho de que su hijo sea uno de los cuatro mejores cantantes amateurs del país lo llena de orgullo.

No obstante, no dejó pasar la oportunidad para pedir a la población misionera que vote a su representante descargando la aplicación “MiTelefe” disponible en el Play Store (en dispositivos Android) y App Store (en dispositivos Apple). “Pesa 67 mega aproximadamente, yo no supe manejar hasta ahora, pero ya lo aprendí a la fuerza”, confesó el padre.

A su vez, recordó que todos aquellos que quieran brindar su apoyo, lo podrán hacer el próximo sábado a partir de las 15:30 en el predio de la ExpoYerba en donde estará el equipo de producción de Telefe captando ese inolvidable recuerdo para la comunidad de Apóstoles.



Inicios en la Música

Ver a Nicolás Olmedo como finalista fue una sorpresa para muchos televidentes pero no para su familia. “Conociendo la personalidad de Nico es muy tenaz en lo que se propone, hasta que no lo logra es terriblemente perseverante”, describió Ramón.

“De chiquito empezó a ver los programas de televisión y a imitar a algunos cantantes los famosos, empezó con internet, después estudiando guitarra, piano, violín, y así fue pasando por distintos instrumentos”, recordó.

Pese a demostrar un gran interés por el canto, su pasión y talento poco a poco se fue haciendo más notorio hasta que un día, su madre lo sorprendió cantando a las 2 de la madrugada.

“Me gusta cantar pero me da vergüenza”, respondió Nicolás según el relato de su padre, en lo que fue el inicio de joven en el mundo de la música. Luego, comenzó a hacer sus primeras presentaciones en público la iglesia cristiana Cita Con La Vida.

Pese a que con el pasar de los años, Nicolas se mantuvo enfocado en su vocación como profesor de inglés, los años invertidos en la música, sumados a su enorme talento, hoy ponen en evidencia sus frutos y lo posicionan como uno de los mejores cantantes amateurs del país.