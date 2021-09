Sistema de seguridad independiente: sin internet y sin electricidad

viernes 03 de septiembre de 2021 | 11:54hs.

Lo que caracteriza a la mueblería más conocida de Posadas es que tiene productos que están al alcance de todos sus clientes. Juegos de livings, rinconeros , placares y demás tendrán descuentos durante todo el mes para que acceder a su compra sea posible. Si bien Vicar Hogar y Muebles se unió a la décima edición del Black Friday, sus propietarios decidieron mantener las ofertas que permiten a sus clientes cambiar el look de cualquier ambiente de su hogar.

"Estamos manteniendo nuestros precios populares, tenemos mucha tapicería, todo tipo de muebles, juegos de comedores, placares y seguimos teniendo el mismo estilo en nuestras ventas, que es de mantener los precios accesibles. Buscamos siempre que el cliente llegue con su presupuesto a lo que nosotros les estamos ofreciendo, tratando siempre de brindarles la mejor calidad y el mejor precio", expresó Gustavo Cardozo, gerente de la firma que actualmente cuenta con dos locales comerciales: la tradicional en Uruguay y Pedro Méndez y la recientemente inaugurada en el Acceso Sur de Posadas.

En los dos locales de Vicar Hogar y muebles hay un interesante stock de mobiliario que, una vez elegido tiene una entrega inmediata o, en algunos casos, la demora es de tan sólo de 30 días.

Cómo elegir el sofá correcto

Uno de los puntos clave pero a lo que nunca se presta atención es al armazón. Para que un sofá sea duradero, esto es tan importante como la tapicería o la forma. Los más recomendables son los armazones con estructura de madera maciza sin nudos o de acero o aluminio. Si las patas forman parte de la propia estructura del sofá es más seguro que duren mucho más y de que no cojee nunca a pesar de que se lo mueva.

Otra característica a tener en cuenta es que no hay que buscar un transformer. Que tenga almacenaje, con asientos extraibles, chaise longe, cama, etc. Un sofá es un sofá y a veces se puede acabar llevando uno más endeble pero con un montón de opciones que no se usen nunca. Hay que analizar las necesidades. Si lo que se necesita es que el sofá solo sea eso, sofá, hay que primar la calidad de los materiales por encima de que tenga mil y un usos.

Los materiales más comunes con los que se realiza el relleno del sofá son la espuma de poliuretano o viscoelásticos. Da igual cual se escoja si es de alta densidad y que sea transpirable. z