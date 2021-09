Polémica con Paraguay por el crimen de niñas

viernes 03 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Ayer se cumplió un año del asesinato de las niñas misioneras Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, a manos del cuerpo de elite del Ejército paraguayo en una estancia de la ciudad de Yby Yaú. Ante eso, hubo diferentes movilizaciones y comunicados cruzados entre Argentina y Paraguay por el avance de la investigación.

Un año en el que, más allá del avance inicial que permitió develar la identidad y la edad de las menores, no se han registrado mayores avances. También se cumplen ya diez meses desde la última que vez que vieron con vida a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (15), conocida como “Lichita”, quien es prima de las menores asesinadas y desapareció luego de huir del operativo.

En Posadas, ayer a las 17 hubo una movilización en la plaza 9 de Julio en la que se exigió justicia. Un grupo menor de mujeres marchó luego al consulado paraguayo bajo la consigna “Eran niñas”, en respuesta al señalamiento de que las menores eran guerrilleras y portaban armas, algo que fue desestimado enérgicamente. Los presentes llevaron velas y vistieron de luto.

“Se cumple un año de esa situación que nos conmovió a todos, de que las fuerzas militares de un país hayan matado a niñas de corta edad, que además son niñas que se criaron en Misiones. Entonces nos tocaba por la cercanía, más allá que hayan nacido en Formosa se criaron los últimos 10 años en Puerto Rico. Pero también podemos decir que eso no fue lo único que hizo el Estado paraguayo, sino que además continuó esa situación de persecución y habían herido también a Lichita, que está desaparecida”, dijo Cecilia Rodríguez, integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros.

Y añadió: “La última situación que tuvieron que vivir estas mujeres fue que fueron cercadas por las fuerzas militares en la selva en el Norte de Paraguay. Se produjo la captura de Laura Villalba, quien había viajado con las niñas, a pesar de no tener ninguna imputación. Finalmente es la única que está acusada de algo en la muerte de Lilian y María. Está acusada de abandono, de haberlas puesto en una situación de peligro, pero lo que no dice el Estado paraguayo es quién constituía el peligro, que en este caso son sus propios agentes militares”.

Cecilia reclamó que no hay “una sola línea de investigación sobre lo que sucedió en Paraguay” y denunció que al país vecino no le interesa que se sepa la verdad. “No se sabe nada, sólo el testimonio de dos primas que volvieron a Misiones como pudieron, en diciembre, en los mismos días que Laura Villalba fue detenida en Paraguay. Cuando ellas vieron los últimos días a Lichita y a Laura, Lichita prácticamente no podía caminar y tenía muchos problemas para abastecerse de comida y de agua, todo esto porque las fuerzas de tareas conjuntas que mataron a Lilian y María también mataron a los baqueanos que intentaban ayudarlos a salir del lugar”, amplió.

Lo que se cree, en base a declaraciones de las dos sobrevivientes, quienes declararon ante la Comisión de Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias de la ONU, es que Lichita fue secuestrada. Al detalle, a ellas le contaron que personas desconocidas la habían llevado a la fuerza, aunque no hay precisiones de quiénes eran estos secuestradores. Algunos dijeron que estaban uniformados y otros no.

Comunicados cruzados

También se expresó en la víspera la Cancillería Argentina, que lamentó con “profunda preocupación” que los crímenes aún no se hayan esclarecidos, a pesar del tiempo transcurrido.

“La República Argentina lamenta que a la fecha no hayan sido esclarecidos los hechos vinculados a la muerte de las niñas, y por ello ha manifestado en numerosas oportunidades al gobierno de la República de Paraguay su profunda preocupación” ante esta situación, indicaron a través de un comunicado.

En el documento se recordó que el gobierno argentino “ha solicitado que, en el marco de la permanente y estrecha relación bilateral entre ambos países, se realicen las gestiones necesarias para investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a los familiares de las víctimas”.

En este contexto, Argentina pidió al gobierno paraguayo “que facilite el acceso de miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para colaborar con la investigación de los hechos y para realizar una autopsia, así como que se permita el acceso a las actuaciones administrativas y judiciales a los/as familiares de las niñas y representantes del Estado argentino, a lo que Paraguay se ha negado sistemáticamente”, se subraya en el texto.

Asimismo, el país ha manifestado su intención de “acompañar con un Amicus Curiae la petición efectuada por los familiares de las víctimas ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, con el fin de solicitar una investigación independiente, objetiva e imparcial que permita el esclarecimiento de las circunstancias en las que éstas fueron asesinadas”.

En contrapartida, desde Paraguay expresaron que desde Argentina no han recibido respuestas a los pedidos de colaboración para la investigación sobre las muertes de las menores. Señalan que han solicitado lo necesario para obtener muestras de ADN a fin de determinar la filiación real de las niñas y profundizar la investigación sobre la inscripción de niños, presumiblemente, paraguayos pero inscritos como de nacionalidad argentina, pero el pedido no fue respondido.

Los hechos

El 2 de septiembre del 2020, la Fuerza Tareas Conjunta (FTC), la fuerza militar paraguaya que se dedica a perseguir y combatir la EPP, mató a Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, y anunció que había abatido a varios miembros de esa organización. El hecho ocurrió en un campamento de Yby Yaú, departamento de Concepción.

En el lugar estuvo el propio presidente del vecinos país, Mario Abdo, estuvo en el lugar y celebró el operativo. “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP en el campamento que el grupo guerrillero tenía en una zona selvática del norte de Paraguay. Tras un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado fueron abatidos”.

Sin embargo, con el correr de las horas este relató se desmoronó. Los impactos que recibieron ingresaron “desde atrás hacia adelante”, confirmó a la prensa en su momento el médico forense Christian Ferreira.

Tras conocerse la edad de las niñas y luego su nacionalidad, el caso no solo se convirtió un reclamo de los organismos de derechos humanos, sino también del gobierno argentino, que condenó las dos muertes y ratificó a través de un informe oficial de Registro Nacional de Personas (Renaper) entregado a la Justicia paraguaya la ciudadanía de las chicas fallecidas.

Las dos pequeñas habrían nacido en la ciudad formoseña de Clorinda y por ello tenían DNI argentino. Aunque al poco tiempo se trasladaron junto a sus familiares a Puerto Rico. Incluso se supo que asistían a la Escuela 228 de esa localidad.

Por otro lado, allegados a las niñas indicaron a este matutino que a finales del año pasado, con la idea de que puedan conocer a sus padres, tanto María Carmen como Lilian Mariana cruzaron a Paraguay. El cierre de la frontera por la pandemia y la suspensión del inicio de clases, obligaron a extender la estadía en el vecino país.