“Las discográficas están manejadas por gerentes de marketing y poco les importa la cultura”

viernes 03 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Juan Manuel Fernández Maciuk (36), el rapero, freestyler y grafitero bonaerense conocido artísticamente como XXL Irione, vive un gran presente en su carrera y reivindica el hip hop y su trabajo pionero en los 90. En la noche de ayer estaba prevista su vuelta a los escenarios con una presentación en el porteño Teatro Broadway, con entradadas agotadas.

En este marco, XXL Irione habló con Telám sobre su mirada del hip hop actual y acerca de los artistas emergentes para este género. “La cultura del hip-hop no está muerta”, sostuvo y celebró que algunos exponentes de la nueva generación como el trapero Duki empiecen a interesarse por la historia de quienes “marcaron el camino” desde los años 90.

“Estoy en busca de toda esa gente que quedó rezagada y que ahora que está laburando en una oficina piensa que el hip-hop ya fue. Está en nosotros revivir esos momentos: si estamos pisando un Broadway es porque estamos haciendo una apuesta grosa, entonces que vengan igual aunque no conozcan los temas”, resaltó y completó: “No quiero convencer a nenes de 12 o 13 años, quiero volver al público que escuchaba los Beastie Boys, que por ahí no me conoce pero perdió ese estilo”, sostuvo.

Para XXL Irione, uno de los pocos pioneros del género que sigue vigente, “a veces no está bueno llegar primero porque después te quedás mirando a todos desde afuera” como cuando irrumpieron las nuevas generaciones de raperos del Quinto Escalón y terminó de explotar la renovación del género a través del trap, según observó.

“Hoy igual veo que encuentro mi lugar. Yo no quiero ser la sensación de los niños, aunque si se da está buenísimo. Entiendo que estoy para hablarle a un público más grande que se había olvidado de todo eso y tranquilamente siento que da para mucho más. También pasa que los pibes crecen y empiezan a indagar. Yo me hablo con Duki que me dice que fue rezarpado lo que afrontamos para llegar y que nosotros marcamos el camino, que él no lo sabía. Y está bueno eso”, añadió XXL Irione a Télam.

En ese sentido, sostuvo que “hubo una generación de raperos a los que no se le brindó la atención que merecía y quedaron marginados porque la industria apostó por el rock & roll y las banditas de barrio” y agregó: “Después de eso, todo se basó en el reguetón y en lo urbano. Todo se acopló y eso muestra la falta de identidad. Pero esas cosas pasan porque no hay referentes. Un pibe de 23 no puede ser referente. Referentes son los que plantaron las banderas y marcaron el camino, ya sea sea desde la internet o desde la calle como me tocó marcarlo a mí”.

“Por eso los pibes flashean cuando escuchan mi palabra, porque no sabían que había alguien que se podía cargar esa bandera. Tener sangre es no quebrarse por el negocio. A los negociantes les conviene que todo entre en el género urbano porque así no hay que pensar tanto. Las discográficas están manejadas por gerentes de marketing y poco les importa la cultura”, concluyó el artista en una charla ofrecida poco antes de su presentación en la icónica sala de la avenida Corrientes 1155, prevista para anoche desde las 21.

El menú del recital lo conformó con rimas que se nutren de la realidad de los barrios populares, un repertorio que resume sus 20 años de carrera y algunos estrenos como Morir Solo, su más reciente single, adelanto de su próximo disco.