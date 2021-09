Tiene una enfermedad crónica y necesita una silla de ruedas para mejor movilidad

jueves 02 de septiembre de 2021 | 22:20hs.

Javier Bogado (26) es jardinense, tiene Distrofia muscular de Duchenne, causada por una mutación en el ADN y se presenta en 1 de cada 3.500 varones. Por tal motivo, el joven no puede caminar, tiene una silla de ruedas común y precisa una eléctrica, para mayor movilidad e independencia.

Actualmente, Javier, es acompañado en todo momento por su mamá Ana Mabel y uno de sus hermanos, Sergio. La enfermedad se dio a conocer cuando él tenía cinco años, de a poco le costaba cada vez más la movilización por sus propios medios y no podía correr. “Yo no subía a los árboles como los otros chicos y eso me dolía, incluso me tuve que cambiar de escuela varias veces porque sufría de bullying, por lo que lloraba mucho”, contó Javier.

A pesar de lo difícil que le fue la infancia y adolescencia, él siempre es positivo y quiere salir adelante. “Lo que más deseo es volver a caminar, ojalá haya una cura para esta enfermedad”, comentó. Hoy en día, Javier es DJ, le encanta la música y el fútbol, su entusiasmo por seguir adelante lo llevó a animar fiestas. “Cuando tengo mis brazos apoyados en la mesa, puedo utilizar mis manos y puedo mover el mouse y la consola para pasar música”.

Por tal motivo, hacen un pedido a la comunidad, si alguien le puede prestar o vender una silla eléctrica, para que su trasladado de un sitio a otro pueda ser más eficaz, sin tener que depender de alguien que lo lleve. En caso de tener información de alguien que tiene o podría tener una silla eléctrica, contactarse con Javier al 3743- 505243.