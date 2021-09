El DT de Venezuela: "El que no quiere jugar contra Argentina no es futbolista"

jueves 02 de septiembre de 2021 | 9:28hs.

Leonardo González, reemplazante del portugués José Peseiro, arengó hoy a sus nuevos dirigidos de cara al partido de este jueves ante el flamante campeón de América, por la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas, al sostener que "aquel que no quiere enfrentar a Argentina no es futbolista".

“El que no quiere jugar contra Argentina no es futbolista, y quien no quiera dirigir este partido tampoco está en el momento ni el lugar adecuado”, advirtió González en la conferencia de prensa virtual ofrecida este miércoles, en las horas previas a su debut absoluto al frente del seleccionado de su país.

González, entrenador de Deportivo Lara, está en forma interina en el cargo por esta triple jornada de Eliminatorias de septiembre ante Argentina, Perú y Paraguay.

"Obviamente que me motiva un debut así, aunque sea un encuentro muy difícil y complicado", destacó.

"Es que nosotros vivimos un momento crítico en la selección (están últimos en Eliminatorias con cuatro puntos en seis partidos, junto a Perú) después de la partida de Peseiro, atravesando un proceso de transición. Por eso este partido será muy importante en todo sentido", argumentó.

Y completó su interpretación del compromiso de mañana a las 21 (de Argentina) en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, anticipando que su selección "tendrá que contrarrestar a Lionel Messi y al volumen ofensivo y el gran rendimiento de nuestro adversario manteniendo siempre un orden de juego