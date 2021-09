Desalojo y solidaridad: odisea de una madre y sus cinco hijos

jueves 02 de septiembre de 2021 | 1:36hs.

El 12 de agosto, Estrella Vázquez (30) madre de cinco niños de entre 9 y 4 años, recibió una notificación del Juzgado de Familia, de Puerto Iguazú, a través de la cual se le hizo saber que tenía 20 días para desalojar el inmueble donde vive con sus hijos propiedad de su madre con la que tuvo problemas.

Tras la notificación el grupo de Mujeres Autoconvocadas realizó una rifa -con productos donados- para reunir fondos para la construcción de un baño en una casilla hecha en el terreno del padre de la mujer para que pueda instalarse allí con sus hijos. Mujeres Autoconvocadas nació hace casi dos años tras el femicidio de Vilma y se dedica en la actualidad a asistir, contener y acompañar a quienes estén atravesando un drama.

Sin embargo, las ganancias de la rifa no alcanzaron para finalizar la construcción, y en la mañana del miércoles la mujer se acercó al Juzgado en compañía de sus hijos para solicitar una prórroga y así poner en mejores condiciones el espacio cedido por su padre para que puedan refugiarse.

La mujer recibió algunas donaciones de diferentes personas, el dinero recaudado de la rifa alcanzó poco más de 9 mil pesos pero aún faltan cosas para mudarse; es por ello que organizan venta de pollos para el próximo 5 de septiembre buscando recaudar lo necesario.

“Mi madre denunció que mi hermano y yo maltratábamos a los chicos, la Justicia me investigó e incluso pidieron un informe a la escuela donde van los chicos. Como no encontraron ningún indicio de maltrato o descuido, decidieron que debía desalojar la casa y me intimaron. Los chicos me preguntan qué vamos a hacer, que no quieren vivir en la calle. Siento mucha impotencia pero a la vez estoy agradecida porque hay personas que están colaborando conmigo”, contó Estrella a El Territorio.

La mujer vivía en el lugar hace poco más de cuatro años cuando se separó el padre de cuatro de sus hijos, además confirmó que no solamente la desalojan del predio a ellos, sino también a su hermano que estaba ahí y la ayudaba con los chicos.

“Soy una madre sola, percibo el dinero de la asignación universal por los cinco chicos, cobró la tarjeta alimentar por uno solo y hago changas para sobrevivir. Los chicos van a la escuela y son excelentes alumnos, pero con ese dinero no me alcanza para alquilar un lugar y darles de comer”, reconoción con pesar.

Cuota alimentaria

En su visita al Juzgado de Familia Vázquez aprovechó para solicitar al magistrado que agilice los trámites para que los padres de sus hijos abonen la cuota alimentaria que le daría un respiro a la familia y les permitiría mejorar su calidad de vida. “Los juicios por alimentos están archivados hace años, vengo y me dicen que no tienen información, mientras tanto yo hago de tripas corazón, a veces los llevo a los cinco conmigo para poder hacer una changa, porque si los dejo mi madre dice que los descuido. Esto es un calvario”, lanzó con crudeza.

La joven mujer manifestó que en ningún momento recibió ayuda de Acción Social de la Municipalidad de Iguazú, siendo que el Juzgado de Familia notificó a la Dirección pertinente para que articulen algún tipo de beneficio, como ser Plan Techo o cualquier otro beneficio de parte del Estado para que pueda agilizar la culminación del baño.

“Me faltan ladrillos, la conexión eléctrica, materiales entre otras cosas, ni las quiero enumerar porque me largo a llorar de la impotencia. Ya no sé más qué hacer, al menos el juez me dio la prórroga y ojalá pueda agilizar el juicio por alimentos por el bien de mis hijos”, comentó la mujer entre lágrimas.

Para colaborar con materiales de construcción o reservar un pollo asado este domingo se pueden comunicar al 3757-556709.