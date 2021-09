Ya se realizaron 17 ablaciones y 68 trasplantes de órganos y córneas

jueves 02 de septiembre de 2021 | 5:00hs.

En lo que va del año 2021, en la provincia de Misiones se realizaron 17 operativos de ablación de órganos, siete de los cuales fueron llevados adelante en el Hospital Escuela “Ramón Madariaga”, otros siete en el Samic de Oberá, mientras que el Samic de Eldorado, el Hospital de Pediatría y el Sanatorio Boratti de Posadas, realizaron uno cada uno.

En ese total, seis fueron monoorgánicos, once multiorgánicos -más de dos órganos extraídos-, mientras que otros 29 fueron de tejidos. Gracias a ello, durante el 2021 ya se realizaron 68 trasplantes de órganos con donante cadavérico y de córneas, 39 de ellos fueron realizados a residentes de la provincia. Son los datos que figuran en el reporte provincial del Cucaimis, elevado al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

El año pasado, en tanto, pese a presentar inmensas dificultades a causa de la pandemia, Misiones logró sostener las ablaciones (y posterior trasplante) de órganos y tejidos, que en el primer caso alcanzaron los 24 y en el segundo, 52. Esto posicionó a la provincia como primera en el ranking y el objetivo este año es poder mantener esos números, ya que de cada donación se pueden realizar diversos trasplantes.

“A lo largo de este año estuvimos con bastante actividad, hace diez años que nuestro hospital es operativo en cuanto a donación y procuración de órganos. En este año tuvimos siete operativos de donación, de los cuales cuatro fueron multiorgánicos y tres fueron monorgánicos. Es multiorgánico cuando se pueden obtener más de dos órganos o sistemas, por ejemplo, riñones y el hígado que es lo más frecuente”, explicó la doctora Carolina Farqhuarson, coordinadora de Procuración del Hospital Escuela.

En ese sentido, el nosocomio que se encuentra en el Parque de la Salud de Posadas está considerado un modelo exitoso a nivel país y el año pasado se posicionó en primer lugar en lo que respecta a procuración de órganos, sobre todo de donantes multiorgánicos.

La profesional de la salud explicó que los donantes de órganos son sólo aquellos que fallecen de muerte encefálica (cese irreversible en las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales), mientras que los donantes de córnea pueden ser cualquier sujeto que haya perdido la vida.

La Ley Justina -que se creó en homenaje a Justina Lo Cane, la niña de 12 años que falleció el 22 de noviembre de 2017 a la espera de un corazón-, se convirtió en Ley 27.447 en 2018 y partir de ella se dispone que “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Así, las personas que deciden no donar sus órganos, deben inscribirse en un registro de no donantes. Antes de esta ley, la ablación sólo se concretaba en la persona que había expresado su voluntad de ser donante, y en caso de no existir registro por la afirmativa o negativa, la familia tenía la decisión final. En septiembre de 2018, la provincia de Misiones adhirió a la ley nacional 27.477.

131 pacientes en lista de espera

Según el mismo reporte del Cucaimis actualmente en Misiones son 131 las personas que se encuentran en lista de espera, de las cuales 90 son pacientes renales, 24 hepáticos, tres intratorácicos (cardíaco y pulmonar), dos esperan otros órganos sin especificar y doce esperan córneas. Mientras que son 292 los pacientes que están en proceso de inscripción.

En mayo de este año eran 119 las personas en lista de espera para recibir órganos: 91 renal, 22 hepático, tres intratorácico y tres sin detalles; mientras que cuatro pacientes se encontraban a la espera de córneas. Además, eran 285 las personas en proceso de inscripción.



En cifras

24

Según los reportes del Cucaimis durante el 2020 y pese a la pandemia se realizaron 24 ablaciones y la provincia se posicionó primera a nivel país.

7

El Hospital Madariaga y el Samic de Oberá son los principales lugares donde se realizan las ablaciones, se realizaron siete en cada uno.