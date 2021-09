Falleció el ex juez Oyarbide por coronavirus

jueves 02 de septiembre de 2021 | 6:02hs.

El ex juez federal Norberto Oyarbide falleció anoche a los 70 años como consecuencia del Covid-19. El ex magistrado estaba internado desde julio en el sanatorio Otamendi, confirmaron desde su entorno.

Hace casi dos meses, Oyarbide debió ser internado por una neumonía bilateral provocada por su cuadro de Covid-19. El ex magistrado estaba alojado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El reconocido ex juez, jubilado en 2016, cumplió 70 años el pasado 22 de junio: según trascendió, realizó un festejo con amigos durante un almuerzo. Allegados al ex magistrado barajaron la posibilidad de que Oyarbide haya contraído el virus Sars-Cov-2 durante esa comida.

La neumonía bilateral era una afección del sistema respiratorio que ataca a los dos pulmones: en sus variantes graves puede precisar la internación e incluso puede ocasionar la muerte del paciente.

La inflamación de los pulmones provocada en este caso por el virus Sars-Cov-2 hace que los alvéolos se llenen de pus y líquido, lo que provoca dolor a la hora de respirar y limita la absorción de oxígeno. Esta afección es una de las complicaciones que presentan los pacientes contagiados con coronavirus.

Oyarbide inició en febrero pasado una nueva etapa como columnista del programa de radio que conduce el humorista Coco Silly. En su vuelta al ámbito público, el ex juez reveló una versión muy distinta de lo que fue su renuncia en abril de 2016, jaqueado por presiones del gobierno de Mauricio Macri y con un juicio político avanzando en el Consejo de la Magistratura.

“Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo intención directa de hacerlo”, aseguró Oyarbide. “Me pidió que me inhiba en sus casos; yo tuve la causa de las escuchas ilegales donde él, siendo jefe de Gobierno (de la Ciudad de Buenos Aires) utilizó la Inteligencia del Estado con (Jaime) Stiuso a la cabeza. Ya siendo presidente no había nadie que se le interpusiera, tenía todo el aparato del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria”, advirtió el ex magistrado.

Oyarbide renunció al cargo que ocupó durante 21 años, tras una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario del área, Santiago Otamendi.