Shang-Chi y los diez anillos, estreno hoy en el Imax

jueves 02 de septiembre de 2021 | 6:05hs.

Un estreno del universo de Marvel: Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos llega al Imax del Conocimiento. Protagonizado por Simu Liu y dirigida por Destin Daniel Cretton, el filme dará comienzo a la fase cuatro de Marvel.

En esta historia, Shang-Chi, debe enfrentarse al pasado que creía haber dejado atrás cuando se ve envuelto en la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos. Los sucesos narrados se ubican inmediatamente después de Avengers Endgame, lo que despertará la curiosidad de muchos fanáticos de la saga de Vengadores e incluso ilusiona a Liu con ser parte de otra precuela de esta liga.

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos cerrará un círculo de referencias a los Diez Anillos que se han podido rastrear hasta ahora en el Universo Marvel. La primera vez que se menciona a los Diez Anillos fue en Iron Man (2008). En ese entonces, fue la organización que secuestró a Tony Stark en Afganistán para obligarlo a construir un arma para ellos. Pero este, con la ayuda de Ho Yinsen, logró huir tras fabricar su primera armadura como Vengador Acorazado. La segunda aparición fue en Iron Man 2 (2010) en la que el villano Ivan Vanko trabajó con un agente de los Diez Anillos para matar a Tony Stark en el Circuito de Mónaco. Y, la tercera aparición, fue en Iron Man 3 (2013). Por fuera de la saga Iron Man, se puede seguir el rastro de los Diez Anillos en Ant Man (2015), donde trata de comprar la tecnología de Darren Cross.

En diversas entrevistas, Liu aclaró que aún no sabe si hay planes a futuro para su personaje, tosa una novedad en el universo Marvel, pero espera poder unirse al equipo de los Vengadores. En tanto, el presidente de la compañía, Kevin Feige aseguró que ya hay ideas para una secuela de esta película.

En declaraciones al medio Comicbook alegó que “Las primeras reacciones a los personajes y a [Shang-Chi] en sí mismo me da una gran esperanza de que la gente querrá ver más de estos personajes. Ciertamente tenemos muchas ideas sobre dónde llevarlos y dónde colocarlos. Y, lo que es tan divertido, sabemos que la película está funcionando cuando no es solo el personaje principal por el que la gente pregunta, sino los actores secundarios por los que la gente pregunta. Y en esta película en particular, eso es alentador porque creemos que son espectaculares y creemos que tienen un gran potencial en el futuro”, finalizó.

Con Club

2x1 con el club

Con la tarjeta de Club El Territorio podés disfutar un 2x1 todos los jueves y viernes, salvo días de estreno. Adquirí los tickets en la web o la app del Imax.