Santiago Stieben consiguió trabajo y espera brillar en una nueva serie

jueves 02 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Santiago Stieben (36) había contado en redes sociales que necesitaba conseguir trabajo urgente ya que estaba viviendo gracias a sus ahorros. El pedido del actor, que se hizo popular por interpretar a “Roña” en la ficción Chiquititas, se viralizó y finalmente logró volver al ruedo: grabó una participación en una serie con Guillermo Francella.

“Anoche grabé con Guillermo Francella para El encargado, su nueva serie de Star+”, aseguró el joven al compartir una historia en su cuenta oficial de Instagram. “Quiero agradecer a todo el equipo comenzando por César Markus, Leo Rodríguez y todo el equipo que me hizo sentir tan cómodo”, agregó el joven, muy emocionado, a sus cientos de seguidores.

Cabe recordar que Stieben había publicado una búsqueda laboral ya que su situación económica estaba al límite: “Busco trabajo urgente. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación. Soy proactivo, respetuoso, tengo buena energía y me adapto a cualquier labor. Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro. Quiero seguir trabajando en la industria audiovisual desde el lugar que pueda sumar. Más allá de la actuación, conducción, produje espectáculos teatrales, desarrollé eventos para empresas, participé creativamente de proyectos audiovisuales. La búsqueda es con carácter urgente. Aún tengo vehículo para trasladarme”.

El actor tiene una hija de cinco y desde marzo del año pasado estaba viviendo de sus ahorros. La pandemia del coronavirus puso en pausa los proyectos que tenía y lo obligó a reducir al máximo sus gastos. “Me mudé a un departamento más chico, cambié el seguro del auto al plan más básico”, aseguró Santiago a Teleshow.

El joven tenía un gran proyecto teatral para el 2020: iba a ser parte de Escuela de rock, la comedia musical que protagonizaría junto a Migue Granados y Julieta Nair Calvo. Dos días antes de comenzar los ensayos se dictó la cuarentena obligatoria y desde entonces no volvió a tener novedades sobre la obra.

“Dos días es muy poco tiempo para reinventarse”, destacó quien tenía un plan B, aquel al que suele recurrir cuando no estaba haciendo trabajos de actuación y necesitaba un ingreso: la conducción de eventos empresariales y también para empresas de viajes de egresados. “Nunca imaginé que también se iba a cortar eso”, se sinceró.

“Reinventarse lleva un tiempo”, agregó el actor que aprovechó el tiempo libre para hacer distintos tipos de cursos de manera online. Por su parte, continuó con funciones virtuales de Se alquila, obra que realizó junto a sus ex compañeros de Chiquititas Diego Mesaglio (Corcho) y Alfonso Burgos (Matías).

Con el paso de los meses, al ver que no lo convocaban de otro proyecto, se animó a pedir trabajo en sus redes. Rápidamente, se sorprendió al recibir una gran cantidad de mensajes: “Me han ofrecido puestos para los no sabría ni por dónde empezar. Todos con el fin de darme una mano. Gente que se puso a mi servicio. Y eso es muy apreciable en los tiempos que corren”. Finalmente, su búsqueda laboral fue exitosa y así logró retomar su carrera artística.