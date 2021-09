Pese al reclamo público, no hubo aumento salarial para los judiciales de Corrientes

miércoles 01 de septiembre de 2021 | 15:58hs.

Así lo confirmó Carolina Branchi, empleada judicial y secretaria del sindicato en la localidad de Santo Tomé. Continuarán con medidas de fuerza y quite de colaboración por parte de cada repartición.

"Desgraciadamente no salió absolutamente nada. Una vez que terminó el acuerdo, el secretario del Superior Tribunal llamó a uno de los compañeros que se estaban manifestando frente al STJ en la ciudad de Corrientes, Carlitos González, y le informó que ni siquiera fue tema del día el aumento para los empleados judiciales. Es decir, ni siquiera tuvieron la molestia de tratar, intentar resolver o darnos alguna respuesta. Simplemente salió y les dijo que no se trató el tema, que no formó parte de lo que iban a tratar ese día. Quedamos en lo mismo, con sabor amargo de que no tenemos ninguna respuesta", expresó Branchi.

Según lo que expresaron a los manifestantes es que tratarían de comunicarse con el gobernador, Gustavo Valdés, en busca de respuestas respecto a la coparticipación que le tienen que mandar "que según ellos tenía que estar para el mes de junio, pero todavía no llega", agregó.

En cuanto a cómo continúan, Branchi afirmó: "Estamos en quite de colaboración, los días miércoles, jueves y viernes de 8 a 10 en cada repartición, dos horas son. Tenemos compañeros en el Juzgado de Instrucción, también en el Juzgado de Familia, en Fiscalía hacen lo mismo, en el Tribunal también, en Cámara Civil, en Defensoría, salen a la vereda de 8 a 10 con retención de servicios. Es lo único que nos queda por hacer. El lunes y martes va a ser de tres horas, de 8 a 11. Y el martes nuevamente vamos a hacer una movida grande, pero esta vez va a ser frente a Fiscalía por la calle Ángel Blanco".