Santo Tomé: malestar en la entrega de números para vacunar a menores de entre 12 y 17 años

miércoles 01 de septiembre de 2021 | 15:41hs.

La convocatoria de hoy a partir de las 8:30 en el hospital San Juan Bautista de la localidad de Santo Tomé surgió anoche, a las 21 aproximadamente, sin comunicación formal, sólo por grupos de Whatsapp. Pero nadie avisó que se trataba solamente de 200 dosis. En consecuencia, más de 2 mil personas se congregaron y no obtuvieron números.

Y una vez más, desde la noche había personas haciendo fila para poder acceder a un número y poder vacunar al menor de su casa, pero los números no alcanzaron. Cientos de personas regresaron a sus domicilios y trabajos enojados, e incluso las críticas se replicaron en las redes sociales, en las que cuestionaron que a algunas personas entregaron hasta 20 números dejando a otros padres al márgen de la vacunación contra el coronavirus.

La encargada del vacunatorio en el Hospital San Juan Bautista, Karina Pimenta, contó que "la aplicación será el día jueves (mañana) a partir de las 14 horas en el complejo Romeo Maciel. Por la mañana se aplicarán segundas dosis a los adultos y por la tarde, a los chicos. Se prevé una nueva jornada de vacunación para los chicos, porque ahora son pocas dosis, pero será cuando vayan llegando más vacunas. Esto recién comienza, como las vacunaciones anteriores. Esto seguro va a ir progresivamente".

En este sentido, añadió que el viernes (3/9) estarán entregando números para la primera dosis a mayores de 18 años que no tengan aplicada ninguna, desde las 8:30 horas en el hospital (por calle Bertrán, consultorio 5). "Vamos a tomar nota del apellido y nombre, documento y teléfono, para que no nos pase lo que ocurrió la vez anterior que nos quedaron muchas dosis".

Respecto a la población que se aplicó la primera de Sputnik V, "todavía no tenemos nada, no llegó y no nos avisaron tampoco, pero va llegando también. Lo que sí vamos a hacer es aplicar ahora estas segundas dosis y la semana que viene ya tenemos programada la aplicación de segundas dosis de Sinopharm para quienes se vacunaron del 4 al 20 de julio. Vamos a estar avisando el horario, el día y el lugar".

Situación epidemiológica

La Comisión de Emergencias local confirmó 9 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas. El total de activos de coronavirus asciende a 34 pacientes.

Además hay hasta el momento 2447 pacientes recuperados, 35 fallecidos por la enfermedad y 2517 acumulados desde el inicio de la pandemia. Los aislados son 170, aproximadamente, a razón de 5 por cada caso activo.

Los hisopados se realizan diariamente en el hospital San Juan Bautista. De lunes a viernes de 7 a 22 y los sábados de 9 a 12 y de 16 a 18.

En cuanto a la vacunación, este jueves 2 de septiembre habrá una jornada de vacunación intensiva de segundas dosis en el complejo Romeo Maciel, de 9 a 14. Se estará aplicando la segunda dosis de AstraZeneca a quienes se hayan aplicado la primera hace 60 días o más. También se estará aplicando la segunda dosis de Sinopharm a aquellas personas que se colocaron la primera hasta el 4 de julio inclusive. El sistema de inoculación será por orden de llegada y sin lista.

Además, también mañana jueves se estará aplicando desde las 14 la vacuna Moderna a jóvenes de 12 a 17 años en el complejo, para quienes hayan retirado su número hoy.

La línea telefónica para el seguimiento de pacientes con coronavirus y para cualquier tipo de emergencias médicas relacionadas con la enfermedad sigue siendo 3756459750.

La asistencia a familias aisladas por la Secretaría de Acción Social responde a los números 3756460133 y 3756430886.

Más allá de eso, continúa vigente el call center covid para quienes tengan dudas sobre los síntomas o necesiten dar cuenta de alguna situación: 3756545656 y 3756611050.