Llegó el día, Mahira debuta en Tokio: "Me siento enérgica y bien, estoy lista para dar lo mejor"

miércoles 01 de septiembre de 2021 | 13:16hs.

Llegó el día soñado por Mahira Bergallo. Esta noche, a las 21:30 -hora de nuestro país- será el debut de la atleta obereña en lanzamiento de bala (Categoría F35) en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

Mahira es parte de la máxima cita del deporte paralímpico mundial en razón de los logros que obtuvo de la mano de su entrenador, profesor Jorge "Chino" Flores. Con su gran mejor marca de 7,76 metros, la joven se mantiene desde el año pasado como número uno del mundo en la categoría U20 dentro de las atletas con parálisis cerebral y está en el Top 7 de mayores, con apenas 20 años.

Su debut marcará un hito en el deporte misionero y sobre todo de la zona Centro de la provincia, en razón de que es la primera vez que una atleta oriunda de Oberá compite en los Juegos Paralímpicos. Será transmitido en vivo por DeporTV.

Si bien en nuestro país la veremos lanzar esta noche, en Tokio ya será casi media mañana del jueves 2 de septiembre, en función de la diferencia horaria. Y este mediodía para nosotros (noche para ella) Mahira accedió a una entrevista telefónica con El Territorio antes de la que será una de las mejores jornadas de su incipiente carrera deportiva y seguramente que también de su vida.

¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus sentimientos faltando tan poco para competir?

Estoy muy contenta, sobre todo muy emocionada por lo que se viene. No estoy nerviosa, de esos nervios que te juegan en contra, más bien un poco ansiosa por competir, conocer a mis rivales, a las número 1 que aparte son re capas. Conocerlas más que nada, poder ganar experiencia y hacer lo posible para mejorar mis marcas.

¿Tuviste la posibilidad de hacer un reconocimiento del círculo desde donde vas a lanzar?

Si, pude ir al círculo del estadio en varias competencias desde que estoy acá y me genera mucha adrenalina estar parada en ese lugar. Ya quiero que llegue el momento, poder lanzar y decir, bueno, llegué, acá estoy, sabiendo que pocos llegan, que llegan los mejores de cada país. Y si no logramos medallas igualmente ya ganamos, porque estamos entre las diez mejores lanzadoras del mundo. Eso es una satisfacción enorme. Después de tantos años de trabajo estar acá es impresionante. Sobre todo me siento feliz y agradecida, entendiendo que soy una privilegiada por ser parte de esta competencia mundial.

¿Cómo venís con el entrenamiento? ¿Debiste potenciar el trabajo en algo específico?

Mi plan de entrenamiento sigue siendo normal y de plano general como lo hacía en Argentina, ya no podemos cambiar nada sino más bien corregir aspectos mínimos sobre la técnica, dónde más empuja la bala, por ahí tener más fuerza de impulso. Son cositas específicas sobre la técnica de lanzamiento. En el día a día tenemos una rutina estricta de gimnasio, después prácticas en la pista y eso se alterna con horas de descanso, que a veces es a la tarde y otras de mañana.

Dijiste sentir un poco de ansiedad ¿Cómo la controlas para que no termine jugando en contra?

Reconozco que soy bastante ansiosa. En otras competencias siempre me ponía nerviosa pero ahora lo manejo teniendo en claro los objetivos, que son mejorar las marcas, sumar experiencia y no siento esa presión de conseguir medallas, lo que me permite estar más tranquila, sin sobresaltarme. Claro que de a ratos me doy cuenta dónde estoy parada y sobrevuela la ansiedad, pero se va rápido (risas). Me siento enérgica y bien porque es algo que también lo fuimos trabajando.

¿Estás en contacto con tus amigos de atletismo de Oberá? ¿Sentís el apoyo?

Con mis amigos de Oberá, de toda la provincia y de varias provincias que tuve la posibilidad de conocer. Todos ellos siempre estuvieron desde el primer día en que empezamos a hablar de poder tener chances de clasificar, hasta ahora, cuando me confirmaron que venía (a Tokio). Me sentí y me siento muy acompañada. Todo el tiempo me están escribiendo, mandando mensajitos y si bien no tengo mucho espacio para responder o por el cambio de horario, que a veces es complicado, siento el apoyo de todos. Igual que del profe Chino, a pesar de que no pueda estar acá siempre está presente, hacemos videollamadas y es importante porque a pesar de la distancia siempre están y yo estoy para ellos. Me pone muy feliz tener al lado a un grupo que me apoye tanto y que no es competitivo, porque si bien esta vez me tocó viajar a mí, estoy segura de que pronto le tocará viajar a otros atletas y el acompañamiento será el mismo, siempre, con todos.

¿En tu creciente carrera deportiva habrá un antes y un después de Tokio?

Sé que ya gané estando acá, compitiendo con las mejores del mundo y sumando experiencia con ellas. Y le digo a todos que se queden tranquilos, que siempre llevo la bandera de Oberá, de Misiones y de Argentina en lo más alto. Trabajamos muy duro, entrené muy duro, dejé de lado muchas cosas para poder estar en este lugar y dar lo mejor. Voy a volver mejor, sin dudas, y en ese punto digo gracias a todos por el apoyo, por el amor que recibo y estoy lista para en unas horas dar lo mejor de mí al 100 por 100.

En la tarde de ayer, con la pista del complejo deportivo de Oberá -donde Mahira se formó como atleta profesional- como escenario, deportistas de varias disciplinas se unieron para mandarle aliento a través de un video que posteó agradecida en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bergallo_Mahira (@mahichu_official)

Delgado y Atamañuk también compiten hoy

Desde las 21:30 la ciclista Mariela Delgado, quien acumula dos diplomas paralímpicos, saldrá al ruedo en la prueba de pelotón en ruta, que por sus últimos antecedentes es la modalidad en la que más chance tiene de podio; y con ello, sellará su paso por sus segundos Juegos Paralímpicos ya que fue cuarta en pelotón en Río 2016.

Por su parte, el palista Ariel Atamañuk competirá desde las 21:50 en paracanotaje. Su jornada se iniciará con la serie de Kayak KL2 200 metros y luego, a partir de las 23:30, competirá en Canoa VL3 200 metros. Si pasa el clasificatorio, mañana competirá en las semis desde 21:50 en KL2 200 metros y de meterse entre los mejores ocho, podría estar en la final a partir de las 23:10.