Jóvenes harán visible el drama de la discriminación y la exclusión

Tania Núñez (26) sufrió la discriminación en carne propia en todas las etapas de su vida. Tiene estrabismo (trastorno en el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección), y desde pequeña tuvo que soportar las burlas de sus compañeros de escuela y las miradas maliciosas de las personas en el transporte urbano y en la calle.

Se retrajo tanto que apenas salía de su casa y no compartía con nadie su sufrimiento. “Estudié en una escuela técnica y estaba casi todo el día ahí. Cuando llegaba a mi casa me encerraba en el baño a llorar todo lo que podía y me iba a dormir”, relató en diálogo con El Territorio.

Tania es una de las integrantes del Club TED-Ed, que después de varios encuentros orientativos y formadores, podrá compartir su experiencia sobre esta temática que la atraviesa: la discriminación. En tanto, la inclusión, la importancia de la educación y la fe, son algunos de los otros tópicos que están en proceso de consolidación.

El club funciona todos los martes en el Itec 3 de Garupá con la participación voluntaria de 17 chicos y chicas de las tres carreras que tiene el instituto público. Cuenta con la licencia de TED (Ver qué es…), es decir, que es un evento oficial. Tendrá su gran presentación vía streaming por YouTube el 22 de octubre a las 19; también podrá verse de manera presencial pero con invitados especiales.

Cambiar una vida

Una historia puede generar un impacto y cambiar miles de vidas que se sienten identificadas. Al compartirla ya no le pertenece al orador, forma parte del otro que encuentra en ella un motivo para cambiar, emprender o simplemente ser.

Tania pudo salir adelante y la clave, según relató, fue aceptarse y quererse a sí misma. Superada esa etapa de su vida, la joven apreciaría que con su testimonio muchas personas que están en su misma situación puedan encontrar la salida.

El camino no fue fácil. Recordó que en una oportunidad, cuando estudió magisterio, se sintió muy dolida cuando una compañera le preguntó si no le daba miedo que los chicos la discriminaran. “Quise salir corriendo ahí mismo, lo que más me gusta es enseñar, pero lo dejé”, relató la estudiante de la Tecnicatura Superior en Administración de Pymes.

Por su parte, Fátima Segovia (20), aún no tiene muy bien definida cuál será su experiencia final en el club, pero la inclusión es una temática que la sensibiliza sobremanera.

Es la menor de cinco hermanos, tres de los cuales tienen retraso madurativo. La vida de su familia gira en torno a ellos y ella es una parte fundamental de esa estructura, es la mano derecha de su madre, el sostén en momentos de colapso e incertidumbre.

“Esto me toca muy de cerca porque veo cómo los tratan cuando salimos, cómo los miran como si fueran bichos raros. Tuve la oportunidad en quinto año del secundario de trabajar con chicos con discapacidad, los vi dentro de otro ámbito y pude entenderlos un poco más, cada uno tiene su particularidad”, compartió la también estudiante de la Tecnicatura Superior en Administración de Pymes.

Y continuó: “Por todo esto mi mamá se quiso quitar la vida porque no entendía qué mal había hecho para que a ellos les pasara eso. Hasta que un día vio un pajarito sin una patita y ahí entendió todo, que por algo Dios la había elegido”.

Mientras que Iván Urdapilleta (31) y Nancy Cerbián (44), tienen algo en común, empezaron a estudiar Diseño Gráfico ya de grandes y el mensaje que les motiva transmitir es el del esfuerzo, el del valor de la educación para el futuro y el de enfrentar los miedos.

“Mi mensaje es el de perder el miedo, el de entender que no hay edad para empezar algo nuevo. Esta generación es muy inclusiva, no te discrimina porque seas grande y empezás a estudiar”, dijo Nancy.

Iván, por su parte, expresó: “Me gustaría hablar de la importancia de estudiar para el futuro y para conseguir un buen trabajo. Yo no terminé la secundaria y tuve que trabajar con cosas pesadas. La educación, en cambio, te abre muchas puertas; hoy trabajo medio tiempo para poder seguir estudiando”.

Por último, Susana Flores abordará la fe y la prevención de los accidentes de tránsito a partir de un caso que le tocó de cerca, el de Amelia Bannan, la oficial de Policía que estuvo en coma largo tiempo después de un accidente automovilístico y que dio a luz en ese proceso delicado.

“Ella es un milagro, porque no había muchas chances de que sobreviva. Yo pensaba eso pero cuando veía al hermano, me hablaba con tanta seguridad de que se iba a salvar. Mi hija se llama Amelia por ella y reafirmó mi fe en Dios”, indicó Susana, emocionada.

Facilitadores

Al obtener la licencia, la organización les proporciona material guía para llevar adelante el club hasta su presentación final. Los facilitadores en esta oportunidad son la coordinadora de la radio de la institución, María Aguirre, y los docentes, Miguel Ángel Arce y Leo Fleitas.

“Los protagonistas van a ser los chicos. El objetivo de esto es que los jóvenes puedan expresar lo que los inquiete, los motiva o los conmueve. En esta institución la comunicación está concebida como un derecho, como una democracia”, consideró María, el alma de la iniciativa, pero que es apoyada por toda la comunidad educativa.

El requisito que les impone la organización es no lucrar con el producto ni venderlo, así como tampoco tener auspiciantes. Por ello, todo el trabajo de la puesta en escena -el patio del instituto-, estará a cargo de los demás estudiantes y comunidad de la institución y donaciones.



¿Qué es TED?

TED (acrónimo de Tecnología, Entretenimiento, Diseño) es una organización sin ánimo de lucro estadounidense dedicada a las “Ideas dignas de difundir”. TED fue ideado por Richard Saul Wurman, quien fundó la organización junto a Harry Marks el febrero de 1984​ en forma de conferencia; una conferencia que se mantuvo de forma anual hasta 1990. Es ampliamente conocida por su congreso anual y sus charlas que cubren un amplio espectro de temas que incluyen ciencias, arte y diseño, política, educación, cultura, negocios, asuntos globales, tecnología, desarrollo y entretenimiento.

Los TEDx son congresos organizados de manera independiente bajo una licencia exclusiva de TED que puede ser obtenida por quien acuerde de antemano seguir ciertos principios. En cambio, Ted-Ed es un programa para que un grupo de estudiantes junto con sus docentes atraviesen un proceso similar al que viven los oradores de TED o TEDx cuando están preparando sus charlas y cuando lo hacen, aprendan a buscar aquello que los moviliza o los apasiona a desarrollar ideas y comunicarlas.