Documental de Billie Eilish en Disney+

miércoles 01 de septiembre de 2021 | 6:00hs.

Billie Eilish estrenará este viernes ‘Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles’, un concierto especial de Disney+ y para el que sumó al venezolano Gustavo Dudamel al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

Con Robert Rodríguez (‘El mariachi’, ‘La ciudad del pecado’) como director junto a Patrick Osborne, el documental promete mezclar imágenes de la actuación de Eilish en el emblemático Hollywood Bowl de Los Ángeles con unos evocadores pasajes de animación.

El ciclo especial repasa el disco debut de Eilish editado este año y, es ante todo “un tributo a Los Ángeles, la ciudad que me hizo ser quien soy”, dijo.