Fuerte crítica de Ricardo Bochini al Kun Agüero: “Si vuelve con 37 años...”

martes 31 de agosto de 2021 | 23:00hs.

El dicho popular indica que a las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, los hinchas de Independiente no olvidan. Allá, por 2015, todos se ilusionaron con la frase del Kun Agüero cuando decía que más temprano que tarde iba a pegar la vuelta al club que lo vio nacer.

“Siempre dije que voy a volver y quiero hacerlo mientras tenga el físico bien. Estoy seguro de que cuando termine mi contrato con el City voy a volver. No quiero hacerlo cuando esté en una edad en la que me cueste un poco todo”. Sin embargo, mucha agua corrió debajo del puente y la historia, ahora, es bastante diferente.

A sus 33 años, Agüero firmó con el Barcelona con la ilusión de jugar con su amigo Lionel Messi. La salida del crack lo dejó huérfano en el equipo español, que aún ansía su debut, postergado por las lesiones.

Cuando quedó libre del City, hace solo dos meses, la dirigencia del Rojo lo tentó para el regreso, algo que no se dio. La negativa no cayó bien en los hinchas, que poco a poco pierden las esperanzas de verlo con la camiseta del Rojo.

Sobre esto opinó el máximo ídolo de la institución, Ricardo Bochini, que no dejó pasar la oportunidad de criticarlo: “Será difícil, porque cuando vienen muy grandes los jugadores ya no rinden, para volver podría haber sido en este momento. Aparte si vuelve con 37 años ya no es el mismo y no le serviría a Independiente”.

Además, el Bocha fue realista y consideró que la decisión no es solo emocional y pasa también por lo económico “Es difícil que vuelva, lo que gana allá, no puede ganarlo nunca acá. Si viene es para terminar su carrera y eso es para más adelante”, indicó en diálogo con Súper Deportivo en Radio Villa Trinidad.

Por otro lado, Bochini habló del buen momento del equipo y aseguró que el Rojo puede ser campeón: “Falcioni cambió, porque se dio cuenta que cuando Independiente ganó algo fue siendo protagonista. En este fútbol actual que es mediocre y no tiene jugadores de jerarquía, Independiente puede pelear el campeonato y ganarlo”.

“Este equipo no me hace acordar a ninguno de su historia, porque todos fueron muy superiores. El fútbol argentino no tiene jerarquía, no hay nada. (Alan) Velasco, puede durar seis meses y se va”, agregó tajante el histórico exfutbolista.

Por último, el “Bocha” habló del próximo duelo que se le viene al “Rojo”, que será contra River por la décima fecha del torneo de la Liga Profesional.

“A River hay que jugarle a ganar, porque tiene fallas atrás y muchos suplentes. Independiente no tiene que cambiar la manera de jugar, tiene que ir con la intención de ir a hacer un gol”, opinó. En esa línea, insistió: “River no es nada porque le faltan jugadores de Selección. Nombre por nombre, Independiente tiene mejor equipo para este domingo”.