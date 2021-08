¿Qué pasa en la Fórmula 1?

martes 31 de agosto de 2021 | 17:14hs.

El incidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en el circuito de Silverstone y la carambola generada por Valteri Bottas en Hungria generan una serie de preguntas no fáciles de responder.

1) ¿Hay un culpable?

El circuito ingles es uno de los más veloces del Campeonato y particularmente la curva (9) donde se produce el encontronazo se transita alrededor de los 300 Kms x hora. Hay que tener en cuenta que a esa velocidad se recorren casi 100 metros en un segundo, por lo cual los reflejos de los pilotos deben ser superlativos.

Hay una vieja polémica en el automovilismo deportivo: cuando se considera que un vehículo ha logrado adelantar a su rival? Es sabido que se puede adelantar tanto por derecha o por la izquierda del que te precede, también se considera que has sido superado cuando el vehículo ha sobrepasado más de la mitad del auto que viene delante. En el caso de Hamilton esto no se dio con el agravante que Max venia liderando la competencia y fue en la 2da vuelta de carrera, y que pese a la seguridad que ofrecen hoy circuitos y autos de la F1 a esa velocidad pudo haber tenido consecuencias muy graves, pensar que la desaceleración fue de 51 G. Pero también es reconocido internacionalmente que los incidentes se juzgan independientemente de las consecuencias posteriores al mismo.

Sin lugar a dudas como bien consideraron los comisarios deportivos la responsabilidad fue del Campeón del Mundo aunque la sanción de 10 segundos tuvo sabor a poco.

En cuanto al accidente por pasarse en la frenada de la curva 1 que dejo fuera de carrera al Red Bull de Perez impactando al Mac Laren de Lando Norris y este golpeara Max dejándolo fuera de poder competir mano a mano con Hamilton y también a Stroll y a la Ferrari de Leclerc es aún peor.

Los mal pensados pueden decir que no se trató de un error incomprensible de Bottas y que es demasiada casualidad que en las 2 últimas carreras en incidentes causados por los pilotos de Mercedes Benz dejó fuera de las competencias al puntero del campeonato . Otros dirán que la pista estaba mojada etc. etc.

Si tienen razón quienes piensan que los incidentes no fueron por error en Spa Francorchamps dificil y veloz circuito de Bélgica veríamos una respuesta de Red Bull?.

La errónea decisión de Michael Massi en Spa Francorchamps sin pensar en el público que soporto bajo la lluvia muchas horas y los tele espectadores que se mantuvieron frente a la pantalla por 4 o 5 horas, nos privó de ver un gran espectáculo pues los 3 primeros son expertos en el manejo con la pista mojada y sonaba apasionante ver remar desde atrás a Vettel P. Gasly, Ocon ganador de la última fecha, y al enorme Lando Norris. No fue una decisión fácil para el Director de la Prueba, pensó en la seguridad de los pilotos, hemos visto carreras con la misma cantidad de agua en pista y sorprende ver como el sábado los F3 largaron en condiciones similares sin problemas., al promediar la carrera paro de llover y completaron las 15 vueltas. Si las condiciones no estaban dadas con toda la tecnología meteorológica de la FIA debieron haber suspendido la fecha mucho antes. Mucho peor la payasada sacar a los pilotos 3 vueltas con el AS para cumplir con el reglamento,

2) ¿Los actuales pilotos de F1 no tienen las condiciones de los Fangio, Senna, Schumacher, Prost, Mansell?

Es imposible comparar épocas distintas pero si es cierto que aquellos podían lidiar toda la carrera con maniobras arriesgadas sin chocarse salvo que lo hicieran adrede (Senna / Prost). Además de conducir en condiciones de pista muy difíciles con una maestría asombrosa.

La juventud de los actuales pilotos de la F1 puede tener algo que ver, las ansias, la falta de experiencia y la necesidad de obtener resultados para mantenerse en la máxima categoría del mundo lleva a cometer errores, (Mazepin, Tsunoda, entre otros). Pero en rigor de verdad la habilidad de muchos de ellos es impresionante Verstappen, Russel, Leclerc, Norris, etc. Todos demuestran carrera tras carrera el virtuosismo con que han sido dotados.

Para muestra basta un botón ver a Alonso con su Alpine defenderse de Hamilton en Hungria sin cometer un solo error marca que la experiencia además del virtuosismo ayuda.

3) ¿La Tecnología tiene algo que ver?

Detrás de los equipos de F1 no solo cuentan los pilotos, el auto con su diseño y el motor. Durante las carreras y sus pruebas se usan cerca de 600 sensores integrados en el vehículo que generan información en tiempo real para que los analicen los ingenieros.

TIBCO, DELL, INFOR, son las empresas que Mercedes, Mac Laren y Ferrari invierten cifras millonarias para recibir los datos en los fines de semana que les permiten tomar decisiones cruciales y también que diseñen y fabriquen los componentes para ir incorporando soluciones a fin de mejorar el comportamiento del auto.

Todo este paquete tecnológico hizo que hoy no solo gana el mejor piloto sino el que mejor maneja la tecnología. Tal vez eso sea porque no vemos a pilotos experimentados como Vettel o Alonso en los puestos de vanguardia. No hay duda que todo esto genera una gran ayuda para los actuales pilotos. Y los jóvenes están más familiarizados con el actual sistema.

El gran campeón Nacional Juan Maria Traverso sostiene que los mejores pilotos se ven cuando los autos son más difíciles de manejar.

La conclusión es que a mayor ayuda no sobresalen los mayores talentos y eso genera que este tipo de incidentes van a seguir sucediendo.

4) CONCLUSION

Tendremos que esperar a Zandvoort Holanda para evaluar todo lo que hemos desarrollado. Como hemos analizado el automovilismo es una actividad de riesgo, y los incidentes o accidentes van a seguir ocurriendo pues no responden a una sola causa. En la medida que los jóvenes pilotos adquieran más experiencia y las autoridades deportivas manejen los imponderables con criterio y sean didácticos y uniformes en las sanciones el tema estará controlado.