Impulso y debate en torno a la red de mediación comunitaria en Misiones

martes 31 de agosto de 2021 | 5:30hs.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Ministerio de Gobierno avanzaron días atrás en la firma de un convenio para la creación de una red provincial de mediación comunitaria. El objetivo, entre otras cosas, es descomprimir los juzgados, que se encuentran abarrotados de expedientes, y tratar de solucionar conflictos de fondo a través de medios alternativos de resolución.

La firma se llevó a cabo entre la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

El trabajo que ambas instituciones llevan adelante en la búsqueda de la construcción de paz social ha sido el disparador para la realización de acciones conjuntas para la formación de personas en el abordaje y resolución de los conflictos con herramientas que no sólo estén disponibles en el Poder Judicial, sino en el seno de las municipalidades que son quienes tienen el primer contacto con la comunidad.

En diálogo con El Territorio, el director del Centro Judicial de Mediación de Misiones (Cejume), José Luis Montoto, explicó los alcances de esta metodología, que no es nueva en la provincia, pero que se amplía de manera exponencial con este paso.

“El STJ es la institución que da autoridad de aplicación, lleva adelante estas cuestiones y el registro de mediadores comunitarios, es decir, que hay que estar registrado. Sobre esa base, se plantea otro proyecto con varias tareas siendo la primera, la capacitación de jueces y funcionarios en la gestión de conflictos, incorporando la teoría del conflicto a los magistrados”, remarcó.

Asimismo, añadió que “lo que se busca es profundizar en el conflicto para darle la solución. Porque se puede hacer mediante la sentencia, mediante una conciliación o bien derivar al centro judicial de mediación, tanto en todo como en parte. Estas respuestas están teniendo mucha presencia, donde no todo es adversarial, sino respuestas colaborativas”.

“Son herramientas adecuadas, porque quizás el conflicto no necesita toda el proceso hasta llegar a la sentencia. Es importante en este caso la tarea de los colegas abogados que se vienen formando en medios que no son los tradicionales, pero siempre la respuesta será judicial porque el conflicto está judicializado. La respuesta puede ser a través de una sentencia, un convenio, una acuerdo transaccional, conciliación, o con la mediación”, apuntó.

Montoto explicó que cualquier ciudadano puede ser mediador en su comuna, siempre y cuando realice las capacitaciones pertinentes a tal fin.

“Se abordan los conflictos dentro de la cercanía, como ruidos molestos, agua, desagües, ramas, todo lo que hace a la convivencia que muchas veces no se atiende y pasa desapercibido hasta escalar el conflicto; antes esto no tenía respuesta porque no podía ser visibilizado por el sistema, pero hay que saber que ningún conflicto es pequeño para quien lo sufre”, determinó.

Se indicó de esta manera que todos los municipios interesados podrán formar parte de la red luego de la firma de un convenio de adhesión, con el fin de que la persona designada pueda ser un gestor de conflictos dentro del ámbito de su competencia.

La capacitación será articulada en forma conjunta. Actuarán como coordinares el Centro Judicial de Mediación, el Instituto Público de Capacitación de Resolución Alternativa de Conflictos y el Centro de Capacitación y Gestión Judicial.

“No es necesario tener título, sino que tener empatía, escucha activa, la pluriparcialidad, ser asertivo”, dijo respecto a los requisitos.

En el marco de la ley

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Fernando Orbe expresó: “Tenemos en la provincia una ley -XII - º19- hace un buen tiempo, que habla de la resolución alternativa de conflictos, como conciliación, arbitraje, la mediación”.

“Estamos de acuerdo en todas las herramientas que eviten la presentación judicial o su continuidad, pero debe ser siempre en el marco de la ley, que lo que prevé es un profesional habilitado para este tipo de herramientas alternativas y allí entramos nosotros”, dijo en comunicación con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Mientras, aseveró: “Entendemos también que en cualquier ámbito, la manera en que el juez asegura la imparcialidad es con la participación de abogados que oficie en este caso de mediador. Defendemos nuestra postura y participación, aunque no fuimos invitados a la firma del convenio”.

A diferencia de lo que determinó Montoto respecto al proyecto en marcha, para Orbe “los mediadores deben ser abogados de acuerdo a lo que determina la ley y quienes vayan a la mediación deberían ir asesorados por abogados. La ley habla de los honorarios de las partes, que no es lo mismo en una etapa judicial con un proceso largo, el proyecto debería ir en el marco de la ley”.

En tanto, distinguió que en Posadas (con el Cejume) como en otras comunas ya existen oficinas de mediación, por lo que se utilizaría esta herramienta en conflictos vecinales para que no se llegue a instancias judiciales y administrativas.

“Hay que entender que este tipo de herramientas son voluntarias, no pueden ser impuestas. La persona viene con su reclamo al juez de Paz que deriva al mediador y éste informa a la persona de la alternativa. A partir de este consentimiento se lleva adelante la mediación”, expresó.