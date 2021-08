Fernández: “Somos los únicos con un proyecto que genera inversión”

martes 31 de agosto de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer, en la reunión que mantuvo con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), que el espacio político que gobierna en este momento el país es el único que tiene “un proyecto de inversión, producción y trabajo”.

“Somos los únicos que tenemos un proyecto que genera inversión, producción y trabajo para los argentinos”, resaltó Fernández en el encuentro que se extendió durante tres horas en el salón de los científicos de Casa de Gobierno.

El presidente, que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; aseguró estar “convencido cada día más” de estar “en el camino correcto”, y recordó que la Argentina “va a crecer al 8 por ciento en 2021”.

En la reunión se acordó que el gabinete económico concurrirá a la sede de la CGT, en una o dos semanas, para mantener un diálogo con los representantes de los trabajadores y, de ese modo, continuar el análisis de cómo está impactando la reactivación y el crecimiento en cada sector, y “para poder intercambiar temas no tan políticos sino mucho más técnicos”, reveló al finalizar el encuentro el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, en rueda de prensa.

Daer contó que en el encuentro los gremialistas hicieron “una semblanza de la situación de cada una de las actividades, de aquellas que están con un crecimiento sostenido desde hace unos meses, y otras que tienen algunas dificultades producto de la pandemia”.

Además, en la conversación hablaron “de futuro y de los acuerdos poselectorales, de las posibilidades de tener acuerdos sociales que dinamicen esta salida de la pandemia”, apuntó el también titular de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad.

“Y por supuesto, y fundamentalmente, desde la CGT venimos a decirle al presidente que estamos acompañando este proyecto, y que en esta coyuntura electoral también sabemos que tenemos que profundizar el debate en la sociedad para defender un rumbo de transformación social que permita achicar las desigualdades y las inequidades”, remarcó.

Daer expresó que en la conversación con el presidente se abordó la cuestión del mínimo no imponible para el pago de Ganancias en cuanto a que “va a haber una modificación”, aunque aclaró que no se especificó el monto porque “esta no fue una reunión (que se haya convocado) específicamente para eso”.

Además, el cosecretario general de la CGT pidió que “este crecimiento y despegue que todo el mundo está vislumbrando de la post pandemia tenga la sustentabilidad en generar, esencialmente, empleo”.

En esa suerte de pacto post pandemia, “la oposición podrá estar o no”, acotó Daer, y en ese sentido advirtió que ahora “no está” porque se abocó al “proceso electoral”.

“Lo que habrá que preguntarse es cuál es la oposición, si son los que gobiernan o son los librepensadores”, puntualizó Daer, y agregó que la disyuntiva de cómo generar empleo luego de la pandemia “no es un tema de opinión” sino de “generar políticas de Estado a largo plazo que generen el desarrollo sustentable de una sociedad y de un país”.

Daer reiteró, en ese sentido, que el compromiso de la CGT es el mismo que asumieron frente al ministro de Economía, Martín Guzmán, al plantear que “los salarios le tienen que ganar a la inflación, porque es la forma de reactivar la economía”.