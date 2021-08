Detalles de las pruebas que complican al comisario Sequeira Da Silva

martes 31 de agosto de 2021 | 0:05hs.

Un dicho tan antiguo como preciso señala que una imagen vale más de mil palabras. Así podría resumirse la prueba contra el comisario de la Policía de Misiones Gilberto Sequeira Da Silva, quien el domingo fue detenido acusado de cobrar una coima de 50.000 pesos para liberar un camión que llevaba una carga de maíz proveniente desde Santiago del Estero.

Ocurre que el funcionario fue filmado infraganti tomando el dinero frente a la terminal de ómnibus de Aristóbulo del Valle.

En la grabación, que desde un primer momento se agregó a las actuaciones, se observa la secuencia que complica seriamente el futuro procesal del implicado: se lo ve llegar a bordo de su auto Honda, bajar la ventanilla, agarrar el fajo de plata y seguir su marcha.

Luego se dirigió a una estación de servicio y cargó combustible. De ahí, según el último rastro fílmico, se dirigió en dirección a la ruta nacional 14.

Luego, en el allanamiento a su domicilio en Campo Grande, el personal a cargo del operativo individualizó un lote de los billetes “marcados”, ya que previo a la transacción, el damnificado tomó la previsión de fotografiar todos los números de serie.

Es decir, el comisario ahora detenido por presunto cohecho dejó un reguero de indicios en su contra.

Con respecto al allanamiento, un vocero del caso valoró el hallazgo de 35 billetes de 100 pesos cuya numeración coincide con la plata que Sequeira Da Silva recibió frente a la terminal.

“Ese dinero no hizo más que confirmar que cobró la coima. En el domicilio se encontraron sólo 3.500 pesos de los 50.000, por lo que se presume que dejó el resto en otro lado o contó con la ayuda de otra persona para sacar la plata del domicilio antes del allanamiento”, indicó.

Suma causas

Tal como se informó en la víspera, el comisario fue detenido tras la denuncia de un camionero que lo acusó de cobrarle una coima en un control de ruta, donde acordaron el monto que pagó luego.

Ante la contundencia de la prueba fílmica, el domingo la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el pase a disponibilidad del implicado.

En tanto, tras recepcionar las actuaciones del caso, el juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón, ordenó la detención de Sequeira Da Silva bajo el cargo de presunto cohecho.

En primer momento el comisario quedó alojado e incomunicado en sede de la Unidad Regional XI de Aristóbulo del Valle, donde prestaba servicios como jefe de la Policía Comunitaria.

Pero ayer fue trasladado y alojado en la comisaría de General Alvear, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, donde a partir de las 13 levantaron la incomunicación. En el transcurso de la semana sería citado a indagatoria.

Si bien su defensor particular presentó un pedido de excarcelación, fuentes del caso anticiparon que el juzgado interviniente solicitaría una caución elevada habida cuenta que el policía ya posee un expediente en trámite por el mismo delito.

Se trata de una denuncia de junio del año pasado, cuando Sequeira Da Silva se desempeñaba como jefe de la comisaría de Campo Viera, circunstancia en la que fue acusado de oficiar de nexo con un abogado local para liberar detenidos cobrando coima.

A raíz que aquel hecho la Jefatura ordenó su traslado a Aristóbulo del Valle, mientras se sustancia la causa penal con intervención del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

En la víspera, este matutino confirmó que recién hace un par de semanas el fiscal Elías Bys corrió vista al expediente.

El pedido

Con relación a la última denuncia, el domingo el comisario cumplía funciones como jefe de turno de la UR XI, circunstancia que habría aprovechado para pedir una coima a un camionero que se detuvo en un control de ruta.

“Venía cebado, se nota en sus acciones. Siempre que estaba de jefe de turno quería ir a la ruta, siendo que ese rol es mucho más amplio e implica varias responsabilidades”, mencionó un oficial de la zona.

La denuncia fue radicada por Leandro Gastón P. (31), con residencia en la localidad de San Vicente, propietario de un camión que transportaba una carga de maíz proveniente de la provincia de Santiago del Estero.

El rodado era conducido por Ricardo Omar R., quien alrededor de las 10.30 se detuvo en el control policial ubicado a la altura del kilómetro 929, jurisdicción de Aristóbulo del Valle.

El camionero entregó la documentación al policía a cargo del operativo, quien verificó que los papeles estaban en orden, pero dijo que debían pesar la carga.

Ante la negativa del chofer, el uniformado le habría manifestado “podíamos evitar esa situación y podemos arreglar de otra manera”, según consta en la denuncia.

En primera instancia el camionero manifestó que aceptó la propuesta y consultó de cuánto sería la coima, a lo que el oficial le respondió que debería conseguir 50.000 pesos.

Con el trato acordado de palabra, el policía liberó la carga y el camión continúo viaje hacia San Vicente, su destino final. El acuerdo contemplaba que el chofer regresaría a Aristóbulo con la plata.

Fue así que el conductor se puso en contacto con su patrón, un empresario muy conocido dedicado a los rubros maderero y transporte.

Serios antecedentes

Antes de recalar en Aristóbulo del Valle, el comisario Sequeira Da Silva prestó servicios en varias dependencias de la zona Centro. En Oberá se desempeñó en las seccionales Primera y Cuarta; también trabajó en Los Helechos, Campo Grande y Campo Viera, su anterior destino.

Con relación al relevo de la comisaría de Campo Viera, el mismo se concretó a mediados de junio del año pasado tras la denuncia de Patricia Soza en sede de la UR II.

La mujer reconoció que en dos oportunidades pagó 3000 pesos para excarcelar a su hijo de 18 años.

“El jefe de la comisaría de Campo Viera tomó por costumbre cobrar para liberar a los presos, pero eso está mal. Dos veces le pagué 3000 pesos para que le largué a mi hijo”, aseguró Soza.

Y agregó: “Me llamó desde el teléfono de mi hijo para que vaya a la oficina de él para arreglar una fianza, me dijo. Así fueron las dos veces”, detalló.

Mencionó que a principios de junio del año pasado el joven estuvo tres días preso.

“Al tercer día me llamó el jefe y me dijo que quería hablar conmigo, fui y ahí pidió 3000 pesos para largarlo. Me dijo que así no pasaba al juzgado ni nada”, indicó Soza.

Pero transcurridos unos días el muchacho volvió a ser detenido y se repitió la secuencia.

“El jefe me volvió a llamar y me dijo que vaya a la oficina. Otra vez me pidió 3000 pesos para largarlo y acepté. Ahora me arrepiento, porque veo que no hay plata que alcance para pagarle al comisario”, graficó.

Luego, una comisión de la UR II viajó desde Oberá a Campo Viera para tomar la denuncia de Julia Fernández, quien también aportó mensajes de WhatsApp que complicaron la situación del comisario.

Infraganti

Según averiguó este diario, ante el pedido de coima el dueño del camión se contactó con un funcionario judicial de San Vicente, quien lo habría asesorado sobre los pasos a seguir, al tiempo que le comunicó la novedad al comisario general Ricardo Marcelo Espínola, jefe UR XI.

Como la entrega de los 50.000 pesos se acordó en Aristóbulo, por jurisdicción intervino el juez de Instrucción Dos de Oberá, Horacio Alarcón.

Antes de mandar la plata, el denunciante tomó la precaución de fotografiar todos los billetes para disponer de los números de serie de los mismos.

Tal lo acordado, la entrega del dinero se concretó frente a la terminal de ómnibus local, secuencia que fue filmada con el teléfono celular de Humberto Raúl R., hermano del camionero.

Realizada la entrega del dinero, el dueño del camión se presentó a radicar la denuncia, respaldado por las citadas pruebas.

Con los elementos del caso, además de la detención del funcionario, el juez interviniente también ordenó el secuestro de su automóvil, un Honda, dominio AB898OQ.

En el marco de las pesquisas se solicitó la orden de allanamiento de la vivienda del comisario, donde hallaron 35 de los billetes marcados.