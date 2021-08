Micaela Breque se casó con el músico James Rhodes e hizo un duro descargo

martes 31 de agosto de 2021 | 6:00hs.

En una ceremonia íntima y vestida de blanco, la modelo y actriz Micaela Breque contrajo matrimonio con el pianista británico James Rhodes, a quien conoció en 2017 tras su separación de Andrés Calamaro.

A mediados del año pasado, Breque había anunciado a través de las redes sociales su intención de casarse con el músico y así sucedió ahora. Los novios sellaron su amor de forma oficial en una ceremonia civil, a la espera de poder celebrar la fiesta de casamiento junto a familiares y amigos en 2022, a raíz de las limitaciones de la pandemia.

A través de emotivos posteos, la pareja compartió su felicidad con sus miles de seguidores. “Tuvimos que posponer nuestra boda hasta el próximo año debido al Covid, pero no podía soportar esperar a casarme. Y así, con una hermosa e íntima ceremonia, sólo cuatro testigos y un juez, hoy Mica y yo nos convertimos en marido y mujer”, escribió el artista este fin de semana en su perfil de Instagram junto a una imagen de la pareja y de las alianzas con las inscripciones del enlace.

“Qué inmenso privilegio dedicar el resto de mi vida a demostrarle a la mujer más bondadosa que conozco que, cada día, la amo un poquito más. Celebraremos con nuestros amigos y seres queridos el próximo año en la fiesta. Viva el amor”, agregó Rhodes.

Junto a varias imágenes del enlace, la actriz también expresó: “Unida a ti, amor mío, a nuestra aventura. Hoy no es el fin de nada, sino el comienzo de todo. Tras posponer la boda al año que viene por circunstancias que tienen que ver con los tiempos en los que vivimos, hoy celebramos nuestro matrimonio porque simplemente no podíamos esperar”.

A través de otra publicación, Micaela volvió a manifestar los sentimientos que la unen a su pareja: “Lo siento, pero tengo que decirlo. Estoy enamorada hasta el infinito de mi marido. (¡Ay, dije marido por primera vez!)”, posteó.

Más tarde, la actriz eligió una serie de imágenes en las que se ve emocionada, con el ramo en mano y, por momentos, con el barbijo a tono con su vestido blanco: “Sigo navegando entre estrellas y no pretendo parar. Son momentos como estos que jamás voy a olvidar”.

En medio de la felicidad, el enojo

Sin embargo, los novios no quisieron obviar la oportunidad para manifestar su disconformidad respecto de cierto tratamiento mediático que recibió la noticia de su casamiento, en ocasiones señalando a la novia como “la ex de Calamaro”. Sobre ello, ambos realizaron descargos a través de sus perfiles en redes y recibieron el apoyo en su queja de figuras reconocidas en España, país donde residen, como la de la periodista Sara Carbonero o los actores Javier Cámara y Álvaro Monte.

Sobre ello, Breque dijo: “Tengo que confesar que durante años creí que ser mencionada como accesorio era inofensivo. Creo que me lo repitieron tanto que me lo terminé creyendo. Pasó el tiempo y por suerte (mejor tarde que nunca) me di cuenta de que ninguna persona debería aceptarlo, ya que todos llegamos a este mundo con un nombre propio para atravesar la aventura de estar vivos y vivir las experiencias que nos toquen y que incluso elijamos en esta vida a medida que crecemos y evolucionamos. Con esas menciones solo se evidencia la falta de evolución, en mi opinión”.

Su esposo también expresó su postura al respecto: “Me pregunto si la prensa argentina alguna vez mencionará a Mica como un ser humano por derecho propio con su propia identidad y no como una extensión de un hombre. Para que conste, su nombre completo es Micaela Breque. Y no Micaela Breque la ex/la novia de… Estamos en 2021 (...)”, señaló el pianista.