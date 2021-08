Valdés: “Tenemos la responsabilidad de trasformar a Ituzaingó”

lunes 30 de agosto de 2021 | 17:45hs.

En contacto con El Territorio Juan Pablo Valdés señaló que la de ayer "fue una jornada larga dura cargada de emociones, y con los resultados muy contentos, en las urnas hay un claro mensaje que la gente quiere cambiar y ya estamos trabajando en ese sentido

Con respecto a si ya se comunicó el intendente Eduardo Burna para felicitarlo Valdés señaló que “hasta el momento no me llamó Burna, me imagino que lo va hacer debe estar cansado fue una jornada intensa ayer y todo hemos trabajado mucho durante este tiempo, así que seguramente lo va a hacer, pero más allá de todo ahora ya debemos pensar en Ituzaingó”.

Juan Pablo expresó que “tenemos la gran responsabilidad de transformar la ciudad, de tener futuro en Ituzaingó, nosotros vemos que este es el momento”.

También señaló que pueden ampliar la cantidad de votos ya que una boleta fue recurrida en una primera instancia, pero la junta electoral dijo que es válida”, y confirmó que la alianza logró 4 de las 5 bancas en juego.

Por ultimo Valdés también se mostró muy contento por el triunfo en Villa Olivari donde desde la creación de ese municipio nunca había ganado la Unión Cívica Radical.

La fórmula liderada por Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador correntino, se impuso en Ituzaingó por un amplio margen. Los primeros números de las mesas escrutadas reflejaron una diferencia de más de 20 puntos, difícil de remontar se terminaron consolidando con el correr de la jornada.

El mensaje de Burna

En tanto que el actual intendente Eduardo Burna expresó vía twitter: “Gracias Ituzaingó! Gracias por el apoyo, el acompañamiento y la confianza que depositaron en la gestión estos 4 años. Sigamos trabajando por el Ituzaingó que tanto queremos”.