Ida, más rápido y furioso que nunca

lunes 30 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Rápido y furioso pasa el huracán levantando techos. Viene del mar y su visita no resulta grata

terminando agosto. Como un bólido que no respeta ningún límite de velocidad, es atrevido y grosero al punto de llevarse las ropas que las muchachas dejaron en el tendedero. ¿Dónde irán a buscarlas? ¿A quién se las van a reclamar? Nidos arrasados mientras cae la lluvia y las aves no tienen dónde ir mientras los meteorólogos pronostican cómo reaccionará el público a sus erróneos pronósticos que no permitieron a la población adelantarse a los hechos para prepararse, y a las muchachas, sin consuelo a estas alturas, salvar las prendas que se perdieron yéndose en busca de brisas más calmas.