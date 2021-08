Mirtha feliz: volvió a su programa y emocionó a todos

lunes 30 de agosto de 2021 | 6:00hs.

Y una noche Mirtha Legrand regresó a la pantalla. La última escena había sido la del 19 de diciembre de 2020, cuando compartió la mesa con su hija Marcela Tinayre y su nieta, Juana Viale, en un envío especial.Y hacía más de un año y medio, desde antes de la pandemia, que no se ponía al frente de sus históricas mesazas.

Hasta ayer. La música de siempre fue el guiño inicial. “Con nosotros, la señora Mirtha Legrand”, el clásico anuncio de la locutora para que apareciera la diva de la televisión argentina. Y entonces salió ella, secundada por dos acompañantes vestidos de frac. Caminó hasta la mesa y saludó, mientras a su alrededor, en el estudio, se escuchaba una ovación inolvidable.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, comenzó Mirtha su discurso

“Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó la diva, que lució un vestido en tonalidad rosa pastel, uno de los tres vestuarios que había preparado el diseñado Claudio Cosano.

En el regreso, se vio acompañada de su familia y agredeció especialmente a sus nietos Juanita y Nacho Viale, quienes se encargaron de “cuidar y hacer el mejor programa posible en mi ausencia” dijo la diva, feliz de volver a su segunda casa, la pantalla.