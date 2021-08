Más del 70% del padrón votó este domingo en Santo Tomé

domingo 29 de agosto de 2021 | 19:14hs.

En Santo Tomé había entre 20 y 22 mil personas habilitadas para votar. No votaban los menores de 16 y 17 años, quienes sí votarán para las PASO. Más del 70% del padrón cumplió su deber cívico en la jornada de hoy.

El padrón total de cada mesa era de 350 personas, y votaron entre 250 y 255 electores en cada una. Es decir, arriba del 70%.

Más allá del sol intenso que hubo, más allá de las 57 boletas que había en cada cuarto oscuro, y más allá de los cuidados sanitarios, se advirtieron muchas esperas en cada mesa. Los fiscales generales ingresaban cada 3 a 5 votos a los cuartos oscuros para reponer boletas, y eso generaba enojo en quienes esperaban afuera.

También se pudo notar gran concientización por parte de la gente que en su mayoría se acercaba a sufragar con su birome y su pegamento.

Cabe recordar que en el casco urbano las instituciones habilitadas para esta elección fueron las siguientes: la Escuela Normal profesor Víctor Mercante, Escuela 141 Genaro Berón de Astrada, Escuela 554 Josefa Fernández Dos Santos, Escuela 142 José Benjamin Zoubiou, Escuela 811 Pablo Argilaga, la Escuela Técnica y la Escuela 311 profesor José Raúl Gutiérrez.

Una dificultad que surgió en la jornada electoral es que la gente en aislamiento por ser contacto estrecho no recibía sus certificados de aislamiento obligatorio. Ese certificado, según se predicó semanas atrás, debían subirlo a la página de la Secretaría Electoral de la provincia como justificativo del no voto. El sitio de donde se debía bajar los certificados (en caso que desde el hospital no te mandasen), directamente no tenía cargados los mismos de cuarentena obligatoria. Los damnificados empezaron a llamar a los teléfonos publicados por la Comisión de Emergencia, para ver si podían solucionar situaciones puntuales.