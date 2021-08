Todo listo para la acción

domingo 29 de agosto de 2021 | 6:01hs.

La 3ª fecha del Misionero de Rally ya se vive en Alba Posse y Santa Rita con 98 inscriptos entre autos, UTV, cuatriciclos y motos.



El ‘Gran Premio homenaje Mariano Marchiotti’, que es organizado por la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (Ampynar) y fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) comenzó ayer con los reconocimientos de los tramos a correr, la administrativa y la técnica previa.



Los caminos están impecablemente presentados y el trabajo de la municipalidad de Alba Posse fue resaltado por los pilotos y navegantes.



Precisamente los equipos se instalaron en la Costanera de Alba Posse donde levantaron sus talleres rodantes y ajustaron todos los detalles para la competencia de esta jornada.



Por la noche se realizó una exposición de los autos, motos y cuatriciclos en la plaza Joven de Santa Rita, donde la gente pudo sacarse fotos con los autos, siempre respetando los protocolos establecidos.



Mientras que hoy se disputará la competencia sobre los dos tramos. Uno será entre San Francisco y Santa Rita (7900 metros de extensión) y el otro entre Santa Rita y Alba Posse (8600 metros de extensión). Serán dos pasadas a cada tramo. La premiación, en tanto, se realizará en la Costanera de Alba Posse.



Allende se retira

El presidente de la Ampynar, Ignacio “Nacho” Allende, anunció ayer en la reunión de pilotos que una vez finalizado su mandato no se presentará para una nueva reelección.



Con emoción a flor de piel Allende comentó: “Es hora que las nuevas generaciones sigan los pasos, no me voy a presentar en la próxima elección. Quiero agradecer el apoyo de todos los que me acompañaron en cada una de las gestiones y a los que no me acompañaron también les agradezco porque nos hicieron crecer. Agradecer el apoyo de cada piloto, navegante y mecánico. También el apoyo de cada uno de los gobiernos para hacer crecer la actividad en Misiones”.



“Cuando nosotros agarramos no había grupo de trabajo. Llegamos a ser 14 autos y de ahí, con el compromiso de todos, dejamos hoy una Ampynar fuerte con casi 100 máquinas entre autos, motos, cuatriciclos y UTV en cada fecha, un grupo humano muy fuerte. Además tenemos un predio propio. Sepan que acá van a tener una persona que va a apoyar al próximo presidente y que va a seguir trabajando para que el rally crezca todos los días”, agregó.



Para ayudar a la Ampynar y al rally no hace falta títulos, siempre voy a estar para dar una mano a la próxima comisión”, dijo Allende entre lágrimas al anunciar su retiro de la presidencia en la próxima asamblea que se realizará cerca de fin de año.



Continuidad del campeonato

En otro tramo de la reunión de pilotos, Allende confirmó que el calendario 2021 se completará con tres fechas más (seis fechas en total).



Luego de Alba Posse, el rally viajará nuevamente a Apóstoles para correr a fines de septiembre el ‘Gran Premio Fiesta Nacional de la Yerba Mate’. La penúltima fecha será en Tres Capones y el cierre del campeonato estará programado en Aristóbulo del Valle, con fecha a confirmar.

Tercera fecha

Horarios-Hoy

8, ingreso de tripulaciones a predio Costanera Alba Posse



9, partida del primer auto desde parque de asistencia



9.33, largada P.E 01: San Francisco-Santa Rita (I)



10.06, largada P.E 02: Santa Rita-Alba Posse (II)



12.39, largada P.E 03: San Francisco-Santa Rita (III)



13.12, largada P.E 04: Santa Rita-Alba Posse (IV)



Etapa: 33 mil metros PPEE y 49 mil metros de enlaces